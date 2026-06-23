Resultados completos del Mundial 2026, hoy lunes 22 de junio

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Resultados del Mundial hoylunes 22 de junio 2026. Foto: Getty / AFP

El Mundial 2026 sigue su camino este lunes 22 de junio, por eso te compartimos los resultados de la segunda jornada para el Grupo I y el grupo J.

Sigue toda la información y los resultados de la justa mundialista a través de Claro Sports.

Messi hace historia y Argentina derrota a Austria

Argentina consiguió una nueva victoria en el Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Austria en la segunda jornada del Grupo J, resultado que le permitió asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo.

Lionel Messi volvió a ser la gran figura del encuentro al marcar los dos goles del partido, el delantero argentino había tenido la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal, pero su disparo se fue de lado; sin embargo, logró recuperarse y apareció con un doblete para darle el triunfo a la Albiceleste.

Con sus dos anotaciones, Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo, superando la marca que tenía Miroslav Klose con 16 tantos, además, Argentina llegó a seis puntos y se posicionó como líder del Grupo J.

Mbappé iguala a Klose y Francia golea a Irak

Francia se impuso 3-0 ante Irak en su partido de la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026, en un encuentro donde Kylian Mbappé volvió a ser protagonista y continúa haciendo historia en la Copa del Mundo.

El delantero francés marcó dos goles para encaminar la victoria de su selección y llegó a 16 anotaciones en Mundiales, igualando la marca que tenía Miroslav Klose como uno de los máximos goleadores históricos del torneo.

El partido fue suspendido en el segundo tiempo y se restrasó debido a una amenaza de tormenta eleéctrica en Filadelfia.

Además, Ousmane Dembélé también apareció en el marcador para ampliar la ventaja de los franceses, que aseguraron su clasificación a la siguiente fase con una actuación dominante.

Noruega y Senegal buscan dar un paso importante en el Grupo I

Noruega se midió ante Senegal en la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026, en un partido donde ambas selecciones llegaron con la intención de sumar puntos importantes para acercarse a la clasificación.

El conjunto noruego cuenta con figuras como Erling Haaland, mientras que Senegal buscó hacerse fuerte con su velocidad y poder ofensivo.

El encuentro entre Noruega y Senegal comenzó a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), y fueron los “Vikingos Rojos” quienes empezaron la fiesta de goles en el partido.

Los primeros dos tantos se dieron gracias a Marcus Holmgren Pedersen, al minuto 43 y Erling Haaland al 48.

Senegal no se quedó atrás, pues Ismaila Saar colocó el primero de su escuadra al minuto 52, y llegó el segundo de Haaland al minuto 57, con un remate de pie derecho.

Para el minuto 92, los “Leones de Teranga” metieron su segundo tanto por parte de Ismaila Sarr trás un balón filtrado al área, para quedar al final 3-2, favor Noruega.

Jordania y Argelia cierran la jornada mundialista

Jordania y Argelia serán los encargados de cerrar la actividad de este día en el Mundial 2026 con su enfrentamiento correspondiente al Grupo J. Ambas selecciones necesitan sumar para mantenerse con opciones dentro de un sector que también tiene a Argentina y Austria.

El partido entre Jordania y Argelia se jugará este lunes 22 de junio a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), con la mira puesta en conseguir una victoria que pueda cambiar el panorama del grupo.

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