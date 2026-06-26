Katia Itzel García presumió la bandera de México en uniforme de su debut mundialista

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Katia Itzel su debut mundialista como árbitro central | Foto: Reuters

Katia Itzel García hizo su debut en el Mundial 2026 como árbitro central con un uniforme en el que se podían apreciar los colores de la bandera de México en las franjas de un costado.

Esto fue durante el encuentro entre las selecciones de Túnez contra Países Bajos, convirtiendo a la silbante mexicana en la primera latinoamericana en tener esta responsabilidad durante una justa mundialista.

El uniforme de debut de Katia Itzel García

La mexicana Katia Itzel García debutó en el Mundial con un uniforme en el que se veían en las franjas a los costados los colores de la bandera de México, uno de los tres países anfitriones del torneo, el cual también fue utilizado por su compatriota, la asistente Sandra Ramírez y el español José Enrique Naranjo.

Este detalle sorprendió a muchos, pero no es el primero de este tipo durante la justa mundialista, pues algunos partidos antes, en el enfrentamiento entre Chequia y Sudáfrica, Tori Penso, otra mujer designada como árbitro central, portó un uniforme con franjas que tenían los colores de la bandera estadounidense.

Asimismo, en el partido de Japón contra Túnez, el silbante István Kovács, para celebrar el partido 1000 en las Copas del Mundo, mostró su uniforme con franjas doradas.

La árbitra mexicana cuenta con el gafete internacional de la FIFA desde 2019 y se ha convertido en un referente del balompié de nuestro país, al grado de ser reconocida en 2024 con el Premio Nacional del Deporte.

En su carrera ha silbado partidos de Liga MX Femenil y varonil, mientras que en torneos internacionales su presencia ha crecido, al formar parte de la Copa del Mundo Femenina de Nueva Zelanda 2023, así como de los Juegos Olímpicos de París 2024, la Copa Oro de la Concacaf 2025 y el Mundial Sub-20 Chile 2025, debutando recientemente como árbitra central en la Copa Mundial de 2026.

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