Agenda completa del Mundial para este sábado 27 de junio: horarios para ver a Portugal, Argentina y más

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Agenda del Mundial para este sábado 27 de junio. Foto: Claro Sports

La actividad del Mundial 2026 continúa este sábado 27 de junio con la última jornada de los grupos J, K y L.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, el minuto a minuto, los resultados y la mejor crónica, sigue el Mundial a través de Claro Sports, donde encontrarás todo sobre los juegos de este jueves.

Todos los partidos de este sábado 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra

Croacia vs. Ghana

Colombia vs. Portugal

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán

Argelia vs. Austria

Jordania vs. Argentina

Panamá llega a su último partido del Grupo L con la obligación de conseguir un resultado positivo después de perder sus dos primeros encuentros ante Ghana y Croacia. La selección canalera ya no tiene margen de error y necesita una victoria para mantener alguna posibilidad matemática de avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

Inglaterra, por su parte, llega con su clasificación prácticamente asegurada después de vencer 4-2 a Croacia y empatar sin goles frente a Ghana. Los “Tres Leones” buscarán cerrar la fase de grupos como líderes y llegar con confianza a los dieciseisavos de final.

El partido enfrenta a una selección que busca un último intento de supervivencia contra una potencia que quiere confirmar su posición en el grupo.

Croacia vs. Ghana

Croacia llega a la tercera jornada del Grupo L con la necesidad de sumar puntos después de una derrota ante Inglaterra y una victoria frente a Panamá. Los “Vatreni” dependen de conseguir un buen resultado para asegurar su clasificación y evitar quedar sujetos a otros criterios de desempate.

Ghana también llega con cuatro puntos después de vencer a Panamá y empatar ante Inglaterra. Las “Estrellas Negras” tienen una buena posición dentro del grupo y buscarán un triunfo que les permita pelear por el primer lugar.

El encuentro puede definir quién termina como líder del Grupo L y quién avanza como segundo lugar.

Colombia vs. Portugal

Colombia llega a la última jornada del Grupo K ya clasificada después de vencer a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo. La selección “cafetera” buscará cerrar la fase invicta y quedarse con el liderato del sector.

Portugal también aseguró su boleto a los dieciseisavos de final después de una victoria contundente de 5-0 sobre Uzbekistán y un empate ante República Democrática del Congo.

Los portugueses buscarán mantener el primer lugar del grupo con figuras como Cristiano Ronaldo como referente ofensivo.

El duelo será uno de los más atractivos de la jornada, pues definirá quién termina arriba en el Grupo K y podría influir en el cruce de la siguiente fase.

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán

República Democrática del Congo llega al cierre del Grupo K con posibilidades de avanzar después de sumar un punto ante Portugal. Los “Leopardos” necesitan ganar y revisar la combinación de resultados para intentar entrar entre los mejores terceros lugares.

Uzbekistán vive un escenario más complicado después de perder ante Colombia y sufrir una goleada contra Portugal. El conjunto asiático necesita una victoria para mantenerse con vida y buscar una despedida positiva en su primera participación mundialista.

Argelia vs. Austria

Argelia llega a la última jornada del Grupo J con la necesidad de sumar después de una derrota ante Argentina y una victoria frente a Jordania. Los africanos saben que un triunfo podría asegurar su presencia en la siguiente ronda, mientras que un empate dependería de la tabla final.

Austria también llega con posibilidades importantes tras vencer a Jordania y caer ante Argentina. Los europeos buscarán aprovechar su buen momento para conseguir el resultado que les permita avanzar.

El partido será clave porque ambos equipos llegan con aspiraciones de clasificación dentro de un grupo muy cerrado.

Jordania vs. Argentina

Jordania enfrenta la última jornada del Grupo J con la necesidad de ganar después de caer ante Austria y Argentina. El conjunto asiático necesita los tres puntos y una combinación favorable para mantenerse en la pelea por avanzar como uno de los mejores terceros.

Argentina llega clasificada después de conseguir dos victorias en el grupo, incluyendo el triunfo ante Austria y el debut ganador frente a Jordania. La “Albiceleste” buscará terminar la fase con paso perfecto y asegurar una posición favorable para la siguiente ronda.

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