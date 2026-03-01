Mía y Lía Cueva: las gemelas que hacen brillar a México en la Copa del Mundo de Montreal 2026

GENERANDO AUDIO...

Las gemelas obtuvieron la tercera medalla para México. Foto: AFP

Las gemelas mexicanas Mía y Lía Cueva siguen dejando huella en el mundo de los clavados. A sus 15 años, lograron subirse al podio con la medalla de bronce en la final de trampolín de tres metros sincronizado durante la Copa del Mundo de Montreal 2026.

Este resultado suma la tercera presea para México en la competencia.

Un tercer lugar con sabor a historia

La dupla Cueva Lobato cerró la competencia con 302.16 puntos, muy cerca de la plata que se quedó en manos de las australianas Alysha Koloi y Maddison Keeney, que obtuvieron un puntaje de 303.42.

El oro lo ganó China con Chen Yiwen y Chen Jia, quienes dominaron la prueba con 329.94 unidades gracias a la precisión de sus cinco saltos.

Mía y Lía comenzaron en el cuarto lugar tras su primer clavado (48.60 puntos), pero rápidamente escalaron posiciones. Su segundo salto (47.40) las colocó entre las tres mejores ejecuciones de la ronda, y tras la tercera serie acumularon 162.20 puntos, asegurando su presencia en el podio.

Sus dos clavados finales, con 66.96 y 71.10 puntos, confirmaron el bronce y sellaron un desempeño histórico para las gemelas.

México alcanza tres medallas en Montreal

El bronce de las gemelas Mía y Lía Cueva se suma a otras dos preseas obtenidas por la delegación mexicana:

Con estas medallas, México demuestra su nivel competitivo de cara a la Súper Final, que se celebrará del 1 al 3 de mayo en Beijing, China.

