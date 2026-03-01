Próximos partidos

Mía y Lía Cueva: las gemelas que hacen brillar a México en la Copa del Mundo de Montreal 2026

| 14:07 | Oscar Gómez Cruz | Claro Sports
Las gemelas obtuvieron la tercera medalla para México. Foto: AFP

Las gemelas mexicanas Mía y Lía Cueva siguen dejando huella en el mundo de los clavados. A sus 15 años, lograron subirse al podio con la medalla de bronce en la final de trampolín de tres metros sincronizado durante la Copa del Mundo de Montreal 2026.

  • Este resultado suma la tercera presea para México en la competencia.

Un tercer lugar con sabor a historia

La dupla Cueva Lobato cerró la competencia con 302.16 puntos, muy cerca de la plata que se quedó en manos de las australianas Alysha Koloi y Maddison Keeney, que obtuvieron un puntaje de 303.42.

El oro lo ganó China con Chen Yiwen y Chen Jia, quienes dominaron la prueba con 329.94 unidades gracias a la precisión de sus cinco saltos.

Mía y Lía comenzaron en el cuarto lugar tras su primer clavado (48.60 puntos), pero rápidamente escalaron posiciones. Su segundo salto (47.40) las colocó entre las tres mejores ejecuciones de la ronda, y tras la tercera serie acumularon 162.20 puntos, asegurando su presencia en el podio.

  • Sus dos clavados finales, con 66.96 y 71.10 puntos, confirmaron el bronce y sellaron un desempeño histórico para las gemelas.

México alcanza tres medallas en Montreal

El bronce de las gemelas Mía y Lía Cueva se suma a otras dos preseas obtenidas por la delegación mexicana:

Con estas medallas, México demuestra su nivel competitivo de cara a la Súper Final, que se celebrará del 1 al 3 de mayo en Beijing, China.

