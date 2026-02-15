Klaebo rompe récord histórico; conoce los más laureados en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

GENERANDO AUDIO...

Johannes Klaebo ganó el oro en Milano Cortina 2026. Foto: AFP

El esquiador noruego Johannes Klaebo consiguió un histórico noveno oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, este domingo en Tesero, consolidándose como el deportista con más títulos en la historia de esta competencia. Con este resultado, el atleta también alcanzó su undécima medalla olímpica, reforzando su lugar entre los más laureados del evento.

La hazaña de Johannes Klaebo lo coloca en la cima del medallero histórico en cuanto a títulos, superando a figuras legendarias del deporte invernal.

Johannes Klaebo lidera el ranking histórico de títulos olímpicos

Con nueve preseas doradas, Johannes Klaebo se convirtió en el máximo ganador de oros en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, superando a leyendas como:

Marit Bjoergen (Noruega): 8 oros

(Noruega): 8 oros Ole Einar Bjoerndalen (Noruega): 8 oros

(Noruega): 8 oros Björn Daehlie (Noruega): 8 oros

Otros atletas destacados en este ranking incluyen a Ireen Wüst, Martin Fourcade y Natalie Geisenberger, todos con seis medallas de oro.

El esquiador noruego continúa en activo, por lo que aún tiene la posibilidad de ampliar su récord en futuras competencias.

Los atletas con más medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno

En cuanto al total de medallas, la noruega Marit Bjoergen sigue siendo la atleta más condecorada con 15 preseas olímpicas, seguida de:

Ole Einar Bjoerndalen (Noruega): 14 medallas

(Noruega): 14 medallas Ireen Wüst (Países Bajos): 13 medallas

(Países Bajos): 13 medallas Arianna Fontana (Italia): 13 medallas – aún en activo

(Italia): 13 medallas – aún en activo Björn Daehlie (Noruega): 12 medallas

(Noruega): 12 medallas Johannes Klaebo (Noruega): 11 medallas

También destacan atletas como Raïssa Smetanina, Stefania Belmondo, Claudia Pechstein y Johannes Thingnes Boe, todos con al menos nueve preseas olímpicas.

Johannes Klaebo consolida su legado olímpico

El desempeño de Johannes Klaebo en Tesero confirma su dominio en el esquí de fondo y su lugar entre las máximas figuras del olimpismo invernal. Su récord de nueve oros lo posiciona como el atleta más exitoso en términos de títulos dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno.

A nivel general, el deportista con más medallas en la historia olímpica, incluyendo los Juegos de Verano, es el nadador estadounidense Michael Phelps, quien obtuvo 28 medallas, 23 de ellas de oro, entre 2004 y 2016.

El logro de Johannes Klaebo marca un nuevo capítulo en la historia del deporte olímpico y reafirma el dominio de Noruega en las disciplinas invernales.

