El nuevo rostro de Vinícius Jr. genera reacciones; se habría sometido a un procedimiento estético

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Vinicius Jr. se habría sometido a una cirugía estética. Foto: AFP

El futbolista brasileño Vinícius Júnior se habría sometido a un procedimiento estético ya que fue visto con un aparente cambio en su rostro, lo que desató comentarios entre los aficionados.

Las especulaciones comenzaron después de que se difundieran imágenes del jugador durante sus vacaciones en Brasil, así como videos compartidos por personas cercanas a él y asistentes a un evento en Goiânia.

¿Habéis visto la nueva cara de Vinicius después de la cirugía estética que se ha hecho?



Estoy flipando, no parece ni siquiera él 😳 pic.twitter.com/mDwaaaTNub — Iván (@IvaanBlanco26) July 21, 2026

En las publicaciones usuarios señalaron que el delantero del Real Madrid luce un mentón y una mandíbula más definidos que en apariciones anteriores.

Hasta el momento, Vinícius Júnior no ha confirmado ni desmentido haberse sometido a algún procedimiento estético.

Sin embargo, el portal brasileño LeoDias aseguró que el atacante se habría realizado un procedimiento estético en el rostro, el cual correspondería a una supuesta armonización de mentón tras la participación de Brasil en el Mundial de 2026.

De acuerdo con ese medio, el objetivo del tratamiento habría sido definir el contorno de la mandíbula y mejorar la proporción del rostro, pero esa versión no ha sido confirmada por el futbolista ni por su entorno.

🚨 JUST IN: Vini Jr. underwent a CHIN HARMONIZATION surgery in Brazil yesterday . @tmcesporte pic.twitter.com/jhnUAo9Lty — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 20, 2026

Los reportes también señalan que el supuesto procedimiento habría sido realizado por el dermatólogo brasileño Alessandro Alarcão, quien habría viajado desde Miami hasta Goiânia para atender al jugador.

Asimismo, indican que la clínica implementó un esquema de privacidad para evitar filtraciones durante la visita del delantero.

Aunque el procedimiento no ha sido confirmado, el propio Alarcão publicó una fotografía junto a Vinícius Júnior en su cuenta de Instagram, donde agradeció la confianza del futbolista tras recibirlo en la clínica Lumini Privilege.

“Fue un gran placer dar la bienvenida a Vinícius Jr. a Lumini Privilege. Más allá de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un hombre de auténtica sencillez y cortesía… Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirte en la clínica”, escribió el especialista.

La publicación confirma que el jugador estuvo en la clínica, y aunque “agradeció la confianza”, no revela el tratamiento que habría recibido.

Alarcão tampoco sería un desconocido para el entorno del atacante, de acuerdo con la prensa brasileña, el dermatólogo también ha atendido anteriormente a Virginia Fonseca, influencer y pareja de Vinícius Jr., quien incluso apareció en publicaciones relacionadas con la inauguración de un gimnasio en Goiânia.

Fue precisamente durante ese evento donde comenzaron a circular imágenes y videos del futbolista que alimentaron las especulaciones sobre un posible cambio físico.

En estas publicaciones se puede ver con mayor claridad el nuevo aspecto del brasileño,además hay grabaciones que fueron difundidas por personas cercanas al jugador, entre ellas su tatuador y su peluquero.

El debate en redes es diverso ya que algunos aseguraron que el cambio era evidente, pero otros consideraron que podría tratarse del ángulo de las cámaras, la iluminación o incluso una disminución del porcentaje de grasa corporal.

Por ahora, el delantero brasileño disfruta de los últimos días de sus vacaciones antes de incorporarse a la pretemporada del Real Madrid.

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