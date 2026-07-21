Guillermo Ochoa anuncia su retiro del futbol con emotivo video: “Lo dí todo”

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Guillermo Ochoa anuncia su retiro del futbol. Foto: AFP

Guillermo “Memo” Ochoa anunció este martes 21 de julio su retiro como futbolista profesional a los 41 años, apenas unos días después de concluir su participación en la Copa del Mundo de 2026, donde se convirtió en el primer mexicano en disputar seis Mundiales.

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, el exportero del América y de la Selección Mexicana confirmó que llegó el momento de colgar los guantes.

Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.



Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS



Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.



Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad… pic.twitter.com/TY2DaflSBd — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026

Con esto pone fin a una trayectoria de más de dos décadas marcada por actuaciones inolvidables con el Tricolor y una larga aventura por el futbol europeo.

“Lo di todo. Lo dejé todo. En mis equipos y en mi selección. Y hoy entrego mis guantes”. Memo Ochoa, jugador de futbol

“El futbol me eligió para defender la ilusión de toda una nación”

Lejos de centrarse en los títulos o las estadísticas, Memo Ochoa recordó lo que significó para él ser portero y la responsabilidad de representar a millones de mexicanos.

“El futbol me eligió para defender un arco, un escudo y la ilusión de toda una nación. Pero antes de eso, mi familia cuidó de mí. Ellos fueron mi primer equipo”. Memo Ochoa, jugador de futbol

El arquero también explicó cómo vivió durante toda su carrera una de las posiciones más exigentes dentro del futbol.

“Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando. Porque quizá solo habrá un instante en el que todo dependa de ti. Y cuando llegue ese momento, no puedes dudar”.

¡LA LEYENDA PONE FIN A SU CARRERA!🥹🧤



Guillermo Ochoa anunció su retiro del futbol profesional, poniendo fin a una trayectoria de más de dos décadas en las canchas y a una de las carreras más emblemáticas en la historia del futbol mexicano. 🇲🇽



Se despide tras disputar seis… pic.twitter.com/tdGqEaOlUt — Claro Sports (@ClaroSports) July 21, 2026

En otro de los pasajes más emotivos del video recordó el significado que tuvieron sus guantes a lo largo de su carrera.

“Mis guantes nunca fueron solo guantes. Fueron la promesa de responder cuando más me necesitaran. En cada penal, en cada mano a mano, en el último minuto y cuando millones de aficionados contenían la respiración”.

La Selección Mexicana, el mayor orgullo de su carrera

Durante su despedida, Ochoa dejó claro que vestir la camiseta del Tricolor fue el momento más importante de su trayectoria.

“Cada vez que me puse la camiseta de México, tenía en mis manos el sueño de millones de mexicanos. El de quien no pudo ir al estadio, pero lo vivió pegado a la televisión abrazando a su familia. El de quien se quedó sin voz cantando el Cielito Lindo. Y el de quien rezó en silencio antes de un penal.”

El guardameta aseguró que no puede entender su carrera sin la Selección Mexicana.

“Yo no entiendo mi carrera sin la selección, porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad”.

También destacó que el destino quiso que su historia terminara donde comenzó como profesional. “Y quizá por eso el destino quiso que todo se cerrara donde empezó, en el Estadio Azteca. Ese mismo lugar que me abrió la puerta, ahora me ayuda a cerrarla con gratitud“.

Su último Mundial fue el cierre perfecto

La Copa del Mundo de 2026 terminó convirtiéndose en la despedida ideal para Guillermo Ochoa.

Antes del torneo fue elegido como uno de los líderes del Tricolor y disputó su sexta Copa del Mundo, una marca histórica para el futbol mexicano.

Aunque el técnico Javier Aguirre apostó por Raúl “Tala” Rangel como titular durante el torneo, Ochoa tuvo su último momento dentro de la cancha en el partido de fase de grupos frente a Chequia.

Con México ya con el encuentro prácticamente resuelto, el histórico arquero ingresó de cambio para disputar los últimos minutos de su carrera profesional, recibiendo una emotiva ovación de todo el Estadio Azteca.

Con esa participación cerró una trayectoria mundialista que comenzó en Alemania 2006 y que incluyó actuaciones memorables en Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial de 2026.

Una leyenda del Tricolor

Guillermo Ochoa deja la Selección Mexicana como uno de los futbolistas más importantes de su historia.

Disputó 154 partidos internacionales, conquistó siete títulos de la Copa Oro y defendió la portería nacional durante más de dos décadas.

Su consolidación llegó en Brasil 2014, donde firmó una actuación histórica frente al anfitrión con atajadas memorables, incluida la espectacular intervención ante Neymar que dio la vuelta al mundo.

En Rusia 2018 volvió a ser figura durante la histórica victoria sobre Alemania y en Qatar 2022 detuvo un penal a Robert Lewandowski para mantener el empate ante Polonia.

Fue capitán, referente y símbolo de longevidad para el futbol mexicano hasta despedirse en casa, durante el Mundial de 2026.

Del América a Europa

Ochoa debutó profesionalmente con el América el 15 de febrero de 2004 y rápidamente se convirtió en uno de los grandes ídolos del club azulcrema.

Posteriormente emprendió una larga carrera en Europa, donde defendió las porterías del:

Ajaccio de Francia

Málaga

Granada de España

Standard de Lieja de Bélgica

Salernitana de Italia

AVS Futebol de Portugal

AEL Limassol de Chipre

A lo largo de más de 20 años disputó más de 900 partidos oficiales entre clubes y selección, conquistó títulos en México y Bélgica y abrió camino para que otros porteros mexicanos buscaran consolidarse en el futbol europeo.

“El arco no pide perfección, pide orgullo”

Antes de despedirse, Guillermo Ochoa dedicó un mensaje a las nuevas generaciones de porteros y agradeció a todas las personas que lo acompañaron durante su carrera.

“Ha llegado el momento de quitarme estos guantes, por primera vez dejarlos en otras manos”.

Y concluyó con un mensaje que resume el legado que deja dentro del futbol mexicano:

“A quien venga después, solo una última cosa: confía. El arco no pide perfección, pide orgullo“.

Finalmente, agradeció a la afición, a sus compañeros, entrenadores y, especialmente, a su familia.

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