La Asociación del Futbol Argentino es hackeada durante el Mundial 2026

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La Asociación del Futbol Argentino sufrió un hackeo Foto: Pexels

La Selección Argentina sufrió un hackeo de sus cuentas, informó la compañía de ciberseguridad ESET, pues a través de ellas se enviaron correos dudando de la honestidad del partido entre la Albiceleste contra Egipto en los cuartos de final del Mundial 2026 jugado el 7 de julio.

Asimismo, la propia AFA (Asociación del Futbol Argentino) difundió un comunicado explicando que su seguridad cibernética había sido vulnerada, por lo que solicitó a los usuarios ignorar correos sospechosos.

🚨ATENCIÓN COMUNIDAD🚨



Mientras todos discutían si Argentina había merecido ganarle a Egipto, ciberatacantes aprovecharon para hackear una cuenta oficial de la @AFA y difundir un comunicado falso. 🧵👇 pic.twitter.com/g62u9n2gVz — ESET Latinoamérica (@ESETLA) July 15, 2026

Federación Argentina de Futbol hackeada

La Selección Argentina se encuentra en la final del Mundial, que se juega este domingo 19 de julio, pero días antes, incluso de las semifinales, la propia AFA sufrió una vulneración en su ciberseguridad.

Ocurrió después del encuentro de los cuartos de final del torneo, donde el 7 de julio la Albiceleste venció a la selección de Egipto en un partido en el que existió polémica por un gol anulado, así como por varios detalles que usuarios expusieron en redes.

Al término del partido fue cuando se enviaron correos con mensajes provenientes de las cuentas de la AFA, donde se dudaba de la honorabilidad del juego y comentaban:

“Egipto jugó con honor, pasión y dominio táctico absolutos. Sin embargo, Argentina no ganó: la victoria les fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas”, se podía leer.

El mensaje finaliza: “Si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes”, aunque se informa que nunca se buscó cifrar equipos ni pedir un rescate por la cuenta.

Por su parte, la Asociación del Futbol Argentino, a través de su página, publicó un comunicado sobre la situación ocurrida.

“Mientras realizamos las verificaciones correspondientes junto al área de Sistemas, les solicitamos que desestimen cualquier mensaje que hayan recibido recientemente desde nuestra cuenta y que resulte inusual, especialmente si contiene enlaces, archivos adjuntos o solicita información personal”. AFA

La propia ESET asegura que, aunque no se conoce cómo ocurrió el ataque, estos incidentes en muchas ocasiones se relacionan con phishing, credenciales robadas o la ausencia de autenticación multifactor.

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