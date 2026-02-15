Restos hallados en una camioneta en Navolato sí son de los 5 “levantados” en Ahome, confirma Fiscalía

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa confirmó, mediante genética forense, la identidad de las cinco personas localizadas sin vida en la caja y cabina de una camioneta abandonada en la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato, quienes habían sido privadas de la libertad en Ahome el pasado 7 de febrero.

La institución informó que las víctimas fueron identificadas como José Ángel “N”, Juan Antonio “N”, Luis Armando “N”, Luis Ramón “N” y Heriberto “N”. Tras la confirmación científica de identidad, se procederá con la identificación legal ante el Ministerio Público para la posterior liberación de los cuerpos a sus familiares.

De manera previa, familiares habían confirmado que entre las víctimas se encontraban Luis Ramón, de 38 años, y su hijo Luis Armando, de 19. Junto a ellos habrían sido privados de la libertad los hermanos Juan Antonio, de 29 años, y José Ángel, de 17, vecinos del fraccionamiento Residencial del Valle, en Los Mochis, así como Heriberto, de 30 años, originario del municipio de Ahome.

De acuerdo con las investigaciones, las víctimas habrían sido interceptadas en la carretera del municipio de Ahome después de trasladarse desde Mazatlán.

El hallazgo de los cuerpos sin vida ocurrió la tarde del miércoles 11 de febrero, cuando fue localizada una camioneta Mitsubishi L200 blanca, modelo antiguo y con placas de Sinaloa, abandonada sobre la autopista Benito Juárez “La Costera”, en el carril de norte a sur, a la altura del puente de la carretera vieja a Navolato que conduce al ejido Buenos Aires.

El reporte se registró alrededor de las 14:15 horas, luego de que se alertara sobre un vehículo sospechoso con cuerpos en su interior. Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al sitio y confirmaron la presencia de cinco hombres sin vida.

Los cuerpos se encontraban apilados en la caja de la camioneta y cubiertos con una lona verde, mientras otros estaban dentro de la cabina. La zona fue acordonada por distintas corporaciones de seguridad, mientras personal de la Fiscalía estatal realizó las diligencias correspondientes y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

