“Las Malvinas son argentinas”: la “Albiceleste” celebra la victoria ante Inglaterra con polémico mensaje

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Argentina muestra manta con mensaje sobre Las Malvinas. Foto: Reuters

La selección de Argentina venció 2-1 a Inglaterra este 15 de julio en las semifinales del Mundial 2026 y, tras el silbatazo final, algunos de sus jugadores celebraron con una manta con el mensaje: “Las Malvinas son argentinas”.

La escena rápidamente generó reacciones en redes sociales por la histórica disputa entre ambos países.

De acuerdo con imágenes captadas por Reuters, aficionados argentinos primero desplegaron la manta desde las tribunas del estadio como parte de la celebración tras el final del partido.

Minutos después, los futbolistas Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez la llevaron al terreno de juego mientras continuaban los festejos por el pase a la final de la justa mundialista.

Manta con el mensaje polémico. Foto: Reuters

Otros integrantes del plantel se sumaron a la celebración alrededor del mensaje, aprovechando la exposición internacional que ofrece la Copa Mundial 2026.

🇦🇷 LOS JUGADORES CON LA BANDERA DE MALVINAS ARGENTINAS. pic.twitter.com/UNotUaj120 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) July 15, 2026

La respuesta de Leandro Paredes sobre el mensaje

Durante entrevistas posteriores al encuentro, una periodista cuestionó al mediocampista Leandro Paredes sobre la manta exhibida por la selección argentina.

Manta desplegada después del juego Argentina vs Inglaterra. Foto: Reuters

Al preguntarle por el mensaje “Las Malvinas son argentinas”, el jugador respondió de manera breve:

“¡Y serán siempre argentinas!” Leandro Paredes

-Se vio una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas"

-Y serán siempre argentinas pic.twitter.com/A81L6De0N9 — mattsalic (@mattsalic) July 15, 2026

El gesto llamó la atención porque, antes del partido, el técnico Lionel Scaloni había señalado, de acuerdo con Claro Sports, que el enfrentamiento debía entenderse únicamente como un evento deportivo.

Jogadores argentinos mostram bandeira com a frase “As Malvinas são nossas”.



A Fifa havia proibido manifestações sobre o assunto no jogo de hoje. pic.twitter.com/grtQvYPkpS — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) July 15, 2026

¿La FIFA podría sancionar a Argentina?

La exhibición del mensaje también abrió el debate sobre una posible sanción por parte de la FIFA, ya que el organismo mantiene reglas que prohíben las manifestaciones políticas durante sus competencias.

El Artículo 11 del Código Disciplinario de la FIFA, referente a la conducta ofensiva y las violaciones a los principios del juego limpio, contempla sanciones para quienes:

Utilicen un evento deportivo para realizar manifestaciones de carácter no deportivo

Exhiban banderas, pancartas, camisetas o lemas con mensajes políticos, religiosos o reivindicaciones personales

Realicen gestos o declaraciones con trasfondo político dentro del terreno de juego o en zonas oficiales

Dependiendo de cada caso, las sanciones pueden ir desde una advertencia formal hasta multas económicas o la suspensión de uno o más partidos, si la conducta es considerada una provocación o incumple el principio de neutralidad política.

Hasta el momento, la FIFA no ha informado si abrirá un procedimiento disciplinario por lo ocurrido tras la semifinal.

Cabe destacar que, el resultado frente a Inglaterra en el Mundial 2026 fue el mismo que el registrado en el Mundial de México 1986: una victoria de 2-1 para Argentina. En esta ocasión, ese marcador le permitió a la “Albiceleste” asegurar su pase a la final del torneo.

El mensaje surgió en un contexto de tensión diplomática entre Argentina y Reino Unido

La exhibición de la manta ocurrió en un momento de recientes tensiones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido. El pasado 13 de julio, unos cuantos días antes de la semifinal, el Gobierno argentino presentó una protesta formal por el paso del buque militar británico HMS Medway cerca de las Islas Malvinas, al considerar que el tránsito se realizó sin las notificaciones correspondientes.

La cancillería argentina afirmó que el hecho contraviene acuerdos bilaterales y reiteró su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El Reino Unido mantiene el control del archipiélago, cuya soberanía continúa en disputa y sobre la que la ONU ha llamado a ambas partes a mantener el diálogo.

Este contexto dio un significado adicional al mensaje mostrado por los jugadores argentinos tras asegurar su pase a la final del Mundial 2026.

¿Por qué las Islas Malvinas siguen siendo un tema de disputa?

Las Islas Malvinas, conocidas en el Reino Unido como Falkland Islands, son un territorio cuya soberanía es reclamada tanto por Argentina como por el Reino Unido.

En 1982, ambos países sostuvieron un conflicto armado de poco más de dos meses por el control del archipiélago. La guerra concluyó con la victoria británica, aunque Argentina mantiene su reclamo de soberanía, mientras que el Reino Unido continúa administrando las islas.

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