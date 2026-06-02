CDMX se paralizará el 11 de junio por el Mundial, ¡no habrá clases!

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Autoridades también preparan un amplio operativo de seguridad. Foto: Cuartoscuro

Anótelo, no habrá clases en la Ciudad de México el próximo jueves 11 de junio, día en el que se realizará la inauguración del Mundial 2026, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“El secretario de Educación Pública, Mario Delgado me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior” Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Preparan operativo para el partido inaugural

Por otro lado, en el Estadio Ciudad de México habrá un dispositivo de seguridad y vialidad, donde habrá más de 82 mil aficionados y casi ocho mil elementos de seguridad, federales y locales.

Además, se habilitarán puntos de Park and Ride, Ride, bahías de ascenso y descenso de taxis y transporte de aplicación; puntos para traslado en bicicleta y rutas semi peatonales por el Mundial 2026.

“Abrimos las puertas del estadio a las 9:00 de la mañana, hay una inauguración que arranca a las 11:30. (…) Terminará a las 12:05 de la tarde y, a partir de ahí, inicia el calentamiento de esos 22 jugadores” Jurgen Mainka Ruiz, director de la FIFA en México

Zócalo recibirá el FIFA Fan Fest

Mientras que en el Zócalo capitalino, se llevará a cabo el FIFA Fan Fest y, por 39 días, también se realizará un despliegue de seguridad.

“Durante 39 días, la plaza pública más importante de nuestro país recibirá a un aproximado de 60 mil aficionados por día. (…) Realizaremos un despliegue de tres mil 411 elementos apoyados por 339 vehículos, para garantizar la seguridad de los asistentes” Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana

Más de 11 mil elementos vigilarán actividades del Mundial

El operativo incluirá tres cinturones de seguridad; siete filtros de revisión; dos accesos, 20 de noviembre y Pino Suárez; videovigilancia y salidas de emergencia.

“Se realizará un despliegue general de 11 mil 219 elementos, de los cuales, nueve mil 194 serán policías de la Ciudad de México, apoyados con mil 21 vehículos para el correcto desarrollo de las actividades del Estadio Ciudad de México y el Zócalo capitalino, donde se celebrará el FIFA Fan Festival durante la Copa del Mundo” Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana

Además, habrá 18 festivales gratuitos en las 16 alcaldías y en Campo Marte, se realizará un Fan Fest privado.

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