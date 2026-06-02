Inauguran Centro Internacional de Medios rumbo al Mundial 2026 en CDMX

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Foto: Gobierno de la CDMX

La Ciudad de México (CDMX) ya puso en marcha los preparativos finales para la inauguración del Mundial 2026 y este lunes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Casa Ciudad de México: International Media Center.

También presentó el operativo de movilidad y seguridad que se implementará el próximo 11 de junio, fecha en la que arrancará la justa mundialista en el Estadio Ciudad de México.

Durante el acto, la mandataria capitalina destacó que este espacio funcionará como centro de información para periodistas, comunicadores y creadores de contenido de todo el mundo que cubrirán el torneo desde la capital del país.

“Esta sede va a ser un lugar muy importante, porque aquí se transmitirá lo que pase en esta ciudad”, señaló Brugada.

Casa Ciudad de México será el centro de operaciones para la prensa internacional

Ubicado en el Casino del Campo Marte, el Centro Internacional de Medios brindará atención, acompañamiento y facilidades de trabajo a los representantes de medios nacionales e internacionales durante la Copa Mundial.

La coordinadora general de Comunicación Ciudadana, Ana María Lomelí, explicó que el proyecto surgió de la colaboración entre el Gobierno capitalino, FIFA y diversas instituciones para ofrecer condiciones adecuadas a los medios que cubrirán el torneo.

Además, el espacio buscará proyectar al mundo lo que ocurra en la CDMX durante la celebración de la Copa del Mundo.

Más de 11 mil policías vigilarán el Estadio Ciudad de México y el FIFA Fan Fest

Por otro lado, como parte del operativo para el Mundial 2026, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que desplegarán 11 mil 219 elementos de seguridad en el Estadio Ciudad de México y en el FIFA Fan Festival del Zócalo.

Del total:

9 mil 194 policías pertenecen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Se utilizarán mil 21 vehículos de apoyo.

Habrá presencia policial en corredores turísticos, hoteles y zonas de alta afluencia.

Más de 56 mil policías reforzarán la vigilancia en distintos puntos de la ciudad durante el Mundial.

Para los partidos en el Estadio Ciudad de México, donde se esperan más de 82 mil asistentes por encuentro, operarán:

7 mil 708 elementos de seguridad.

682 vehículos.

18 accesos peatonales.

12 accesos semipeatonales.

30 accesos vehiculares.

Además, se habilitará una zona denominada “Última Milla”, que restringirá temporalmente la circulación vehicular para facilitar el acceso de los aficionados.

Residentes de Santa Úrsula tendrán acceso con código QR

Durante el evento, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó que los habitantes de las zonas cercanas al estadio contarán con un tarjetón digital gratuito para ingresar al primer perímetro de seguridad.

Hasta ahora se han censado 13 mil 683 vehículos de residentes. El documento incluirá:

Modelo del vehículo.

Color.

Placas.

Código QR para verificación.

Las personas que no cuenten con el código podrán ingresar acreditando su domicilio mediante identificación oficial o comprobante.

Así funcionará el plan de movilidad para llegar al estadio

La administración capitalina presentó la llamada “Jugada de la Movilidad”, diseñada en coordinación con FIFA para facilitar los traslados hacia el Estadio Ciudad de México.

La estrategia contempla cuatro alternativas principales.

Park & Ride

Operará desde:

Campo Marte

Parque Xochimilco

Centro Comercial Santa Fe

Plaza Carso

Desde esos puntos, los asistentes viajarán hacia el CETRAM Huipulco.

Horario: desde las 7:00 horas.

Costo viaje redondo: 500 pesos.

Ride

Conectará:

Bellas Artes

CETRAM Chapultepec

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

Parque México

San Jerónimo

Con destino a Santa Úrsula-Santo Tomás.

Horario: desde las 7:00 horas.

Tarifa: 350 pesos.

Transporte público

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que el Tren Ligero “El Ajolote” movilizará a cerca de 70 mil aficionados por partido.

Tres horas antes de cada encuentro suspenderá su servicio habitual para operar exclusivamente hacia el estadio.

También se habilitarán conexiones especiales desde:

Taxqueña

Universidad

Perisur

Cañaverales

Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Bicicletas y scooters

Sobre Calzada de Tlalpan habrá:

2 mil Ecobicis

2 mil scooters

Además, mil taxis seguros prestarán servicio en la zona y compartirán espacios con plataformas de transporte por aplicación.

Habrá siete rutas peatonales rumbo al estadio

Los asistentes podrán llegar caminando al inmueble a través de siete corredores peatonales habilitados especialmente para el Mundial.

Las rutas partirán desde puntos como:

CETRAM provisional

Parque Cantera

Avenida Estadio Azteca

Paseo Acoxpa

Calzada de Tlalpan

El Vergel

Brugada explicó que los aficionados recorrerán trayectos de entre 15 y 30 minutos, acompañados de actividades culturales.

Asimismo, recordó que el estadio abrirá sus puertas desde las 9:00 de la mañana.

El Zócalo recibirá hasta 60 mil personas al día durante el FIFA Fan Festival

La Plaza de la Constitución albergará el FIFA Fan Festival durante 39 días. Las autoridades estiman una asistencia de hasta 60 mil personas diarias.

Para resguardar el evento desplegarán:

3 mil 411 elementos de seguridad

339 vehículos

Siete filtros de revisión

Detectores de metales

Monitoreo mediante el C5

Ciberpatrullajes

Rutas de evacuación

Servicios médicos prehospitalarios

Además, el Gobierno capitalino organizará 18 festivales futboleros gratuitos distribuidos en las 16 alcaldías.

No habrá clases el día de la inauguración del Mundial

Como parte de las medidas para facilitar la movilidad durante el arranque del torneo, Clara Brugada confirmó que el próximo 11 de junio no habrá clases en escuelas públicas de nivel básico y medio superior en la Ciudad de México.

La decisión, indicó, fue comunicada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

La suspensión aplicará únicamente en la capital del país.

FIFA reconoce preparación de la Ciudad de México

El director de FIFA México, Jurgen Mainka, reconoció el trabajo coordinado entre autoridades locales y federales para preparar la ciudad rumbo a la Copa Mundial.

La Ciudad de México se convertirá en la primera urbe del mundo en albergar partidos de cuatro Copas del Mundo y tendrá bajo los reflectores internacionales el partido inaugural del torneo el próximo 11 de junio.

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