Malagón lanza emotivo mensaje tras lesión que pondría en riesgo su posibilidad de ser seleccionado para el Mundial 2026

Malagón podría no ser seleccionado nacional por su lesión. Foto: Cuartoscuro

Luis Ángel Malagón, portero del Club América, compartió un emotivo mensaje tras la lesión que sufrió durante el partido de ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup ante el Philadelphia Union.

Según Claro Sports, el guardameta habría sufrido una rotura del tendón de Aquiles, una lesión que podría alejarlo de las canchas durante seis meses, lo que lo pondría en riesgo de quedar fuera del Mundial 2026 y de varios partidos con las Águilas del América.

Ante lo ocurrido, el arquero publicó un mensaje que aficionados en redes sociales interpretan como una señal de que no podrá participar en la Copa del Mundo.

“Herido y triste, con el alma hecha pedazos, tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué? Ese sueño parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta. Dios bendiga a todos y, sobre todo, a cada persona mala que se alegra de situaciones así”, comentó en su historia.

Publicación de Luis Ángel Malagón. Captura Instagram

Malagón agradece el apoyo de la afición y su familia

El portero del América reconoció que la lesión representa un momento complicado en su carrera, pero agradeció las muestras de apoyo que ha recibido.

“Hay momentos de la vida difíciles de entender, sobre todo cuando te manejas en una línea recta y de buena fe. Hoy, con todo el dolor de mi corazón, quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones, y sobre todo a mi familia por no abandonarme nunca”. Luis Ángel Malagón

En sus historias de redes sociales, Malagón compartió una imagen en la que aparece con muletas y el pie derecho con una protección médica.

El jugador de Coapa también publicó capturas de mensajes de apoyo que le han enviado aficionados y compañeros.

Publicación de Luis Ángel Malagón. Captura Instagram

Club América espera resultados médicos

Por su parte, el Club América emitió un breve comunicado en el que informó que Luis Ángel Malagón será sometido a estudios médicos para determinar con precisión su situación física.

El club señaló que los resultados se darán a conocer cuando se tenga información oficial sobre el estado del guardameta.

Hasta el momento, se desconoce si la lesión del portero será la causa que lo deje fuera de los posibles convocados para el Mundial 2026.

Aunque la decisión final corresponde al técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, las lesiones de varios jugadores mexicanos continúan complicando las opciones del entrenador rumbo al Mundial 2026.

