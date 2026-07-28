¡Bombazo! Zinedine Zidane es el nuevo entrenador de Francia rumbo al Mundial de 2030

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¡Zinedine Zidane, nuevo DT de la Selección Francesa! | Foto: AFP

Zinédine Zidane, leyenda de Francia y Real Madrid, fue nombrado director técnico de la Selección Francesa este martes 28 de julio. “Zizou” fue elegido para suceder a su excompañero Didier Deschamps en el proceso mundialista de 2030, en donde buscará la tercera copa mundial para “les bleus”.

Desde la sede de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), en donde se reunieron más de cien aficionados, el patrón de la FFF Philippe Diallo hizo oficial el nombramiento en los banquillos de quien fuera clave para ganar el Mundial de Francia 1998.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

Zinedine Zidane cumple el sueño de ser el DT de Francia

En conferencia de prensa, Zinedine Zidane se mostró emocionado y aseguró que asumir la dirección técnica de Francia “significa continuidad y un sueño“.

El francés también rindió homenaje “a todas las personas, bomberos y al mundo agrícola” que luchan activamente contra los incendios que arrasan actualmente a Francia, particularmente en el departamento de Gironda.

A sus 54 años, “Zizou” finalmente llega a los banquillos bleus luego de retirarse de la selección en 2006 tras ganar el Mundial de 1998 y la Eurocopa 2000.

Phillipe Diallo aseguró que se reunió con su nuevo entrenador desde 2025 para ofrecerle el puesto, avalado por sus números conseguidos como estratega de Real Madrid, que incluyen:

3 títulos de UEFA Champions League

2 títulos de La Liga

2 Supercopas de España

2 Supercopas de Europa

2 Mundiales de Clubes

Cabe destacar que sus tres títulos de UEFA Champions League se consiguieron de forma consecutiva, de 2016 a 2018.

“Zizou” rechazó otras ofertas para llegar a los banquillos bleus

Zinedine Zidane se mantuvo lejos de los banquillos desde 2021 y, desde entonces, renunció a otras ofertas de trabajo a la espera de que terminara el ciclo de Didier Deschamps.

“El cargo de seleccionador de Francia era el único que quería. He tenido propuestas durante estos cuatro o cinco años para dirigir clubes pero las he rechazado todas por la selección de Francia”. Zinedine Zidane

Zinedine Zidane durante su presentación como DT de Francia | Foto: AFP

Cabe destacar que Deschamps ocupó el cargo desde 2012 y su mandato terminó oficialmente al finalizar su participación en el Mundial 2026, en donde los galos terminaron en cuarto lugar.

Didier ganó el Mundial de 2018 tras vencer a Croacia por marcador de 4-2 y obtuvo el subcampeonato mundial en Qatar 2022 tras caer en penales contra la Argentina de Lionel Messi.

Asimismo, el ahora exentrenador francés alcanzó la final de la Eurocopa 2016, en la que participó André Pierre Gignac y perdió en tiempo extra contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Aunque el nombre de Zinedine Zidane sonó para Francia en 2018 y 2022, la FFF decidió renovar a Didier Deschamps en ambas ocasiones.

Zidane dará su primera lista en septiembre

“Zizou” tomará oficialmente su nuevo puesto el 1 de agosto y anunciará su primera convocatoria en septiembre, antes de su debut como entrenador el día 25 de ese mismo mes contra Turquía, en un partido de Liga de Naciones.

El astro de Marsella tendrá a su disposición un grupo de jugadores entre los que destacan:

Kylian Mbappé

Ousmane Dembélé

Michael Olise

Desiré Doué

Bradley Barcola

La primera tarea de Zinedine Zidane será dejar atrás el cuarto lugar del Mundial de Norteamérica, en el que Francia parecía la gran favorita hasta ser anulada en semifinales por España (2-0), que terminó ganando el torneo.

Los Bleus también perdieron el partido por el tercer puesto contra Inglaterra por un escandaloso marcador de 6-4.

Zinedine Zidane, a acrecentar su leyenda

Zinedine Zidane siempre ha sido discreto en su vida pública y ha conseguido mantener una imagen construida sobre su doblete a Brasil en la final del Mundial 1998, una actuación que le lanzó al estrellato a sus 26 años.

En 2006, durante la final del Mundial que marcó su retiro, le dio un cabezazo a Marco Materazzi, por el que fue expulsado en la derrota contra Italia.

El mítico “10” de los galos acumuló 108 partidos como internacional y recupera ahora una selección guiada por otro “10” generacional, como lo es Kylian Mbappé.

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