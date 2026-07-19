Randal Willars y Kevin Berlín ganan oro en la Copa México de Clavados 2026: video

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México gana otro oro en la Copa México de Clavados 2026 Foto: CONADE

La gran dupla mexicana compuesta por los clavadistas Randal Willars y Kevin Berlín lograron conquistar la plataforma de 10 metros sincronizados en la Copa México de Clavados 2026.

Los atletas aztecas se llevaron la gran victoria con una destacada puntuación de 414.72 puntos, mientras que la otra gran dupla azteca compuesta por Emilio Treviño y Kenny Zamudio finalizaron la intensa jornada con la cuarta posición general con 320.25 unidades totales.

¡Tercer oro nacional! 🥇🇲🇽



Randal Willars y Kevin Berlín son campeones en la plataforma sincronizada 10 metros varonil de la Copa México de Clavados 2026, con 414.72 puntos.



Emilio Treviño y Kenny Zamudio finalizaron en la cuarta posición con 320.25 unidades.



🥇🇲🇽

🥈🇬🇧

🥉🇨🇴 pic.twitter.com/QHrEgr5sSX — CONADE (@conadeoficial) July 19, 2026

Nuevo oro para México

Los clavadistas Randal Willars y Kevin Berlín lograron consagrarse campeones en la Copa México de Clavados 2026 con una brillante puntuación de 414.72 puntos, logrando así el metal de oro.

Al podio de triunfadores también subieron la dupla deGran Bretaña y de Colombia, mientras que los destacados clavadistas mexicanos Emilio Treviño y Kenny Zamudio se quedaron muy cerca con la cuarta posición.

Mencionar que en la misma jornada la gran dupla mexicana compuesta por Mía y Lía Cueva lograron también el oro al obtener 298.65 puntos en la Copa México de Clavados 2026, celebrada en el hermoso Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara.

El prestigioso evento reconocido por la Federación Internacional de Clavados Acuáticos comenzó el 16 de julio y culminó de gran manera este 19 de julio.

Mencionar que esta destacada presentación de la federación mexicana se da justo previo a que comiencen los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo. Estos son sin duda una de las citas deportivas más grandes e importantes de la región previo a los ansiados Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, donde más de 6.000 atletas de 37 países de Centroamérica y del Caribe se darán cita en la República Dominicana según menciona la propia página web oficial de la organización.

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