Andrew Tate y Tristan Tate son detenidos en Miami; Reino Unido solicita su extradición

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Andrew Tate y Tristan Tate. Foto: Reuters.

Andrew Tate y Tristan Tate fueron arrestados el sábado en Miami, Estados Unidos, informó el Servicio de Alguaciles estadounidense, mientras Reino Unido mantiene una solicitud de extradición en su contra por cargos relacionados con violación, trata de personas y agresión.

Servicio de Alguaciles confirma la detención de Andrew y Tristan Tate

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos confirmó la detención de Andrew Tate, de 39 años, y de su hermano menor Tristan Tate. Sin embargo, indicó que no podía revelar los cargos específicos debido a que la orden de arresto permanece bajo resguardo.

La detención ocurrió el sábado en Miami. Posteriormente, el medio estadounidense TMZ difundió un video en el que se observa a agentes de seguridad esposando a los hermanos y escoltándolos hacia vehículos oficiales.

🚨 EXCLUSIVE: Andrew and Tristan Tate have been arrested in Miami … just before Andrew was set to cohost a bareknuckle boxing event. pic.twitter.com/TwE7UAPLnm — TMZ (@TMZ) July 18, 2026

Por su parte, el abogado de ambos, Joseph McBride, afirmó que los hermanos recuperarán su libertad una vez que un juez revise el caso.

Reino Unido busca la extradición por nuevos cargos

El Servicio de Fiscalía de la Corona británica (CPS, por sus siglas en inglés) informó mediante un comunicado que Andrew y Tristan Tate fueron arrestados por alguaciles estadounidenses en atención a la solicitud de Reino Unido.

El jefe de la División de Delitos Especiales del CPS, Malcolm McHaffie, señaló que se decidió procesar a los hermanos por nuevos delitos, entre ellos:

Violación

Organizar o facilitar la trata con fines de explotación sexual

Delitos relacionados con imágenes indecentes de un menor

Además de estos señalamientos, ambos enfrentan otras investigaciones abiertas en territorio británico.

Investigaciones abiertas contra Andrew Tate en Reino Unido

A principios de este año, la policía de Hertfordshire anunció la reapertura de una investigación por denuncias de violación y agresión sexual presentadas por varias mujeres contra Andrew Tate, relacionadas con hechos ocurridos entre 2014 y 2015.

De manera independiente, la Policía de Bedfordshire mantiene investigaciones por acusaciones de violación y trata de personas formuladas por distintas mujeres.

Las autoridades británicas también investigan a los hermanos Tate por presunta evasión fiscal y blanqueo de dinero.

Andrew y Tristan Tate han rechazado todas las acusaciones presentadas en su contra.

La defensa asegura que los hermanos quedarán en libertad

Tras conocerse el arresto, el abogado Joseph McBride sostuvo que confía en que un juez competente revise los hechos y que el Departamento de Justicia atienda lo que calificó como un abuso de autoridad.

“Estamos seguros de que después de que un juez competente conozca los hechos, y de que el Departamento de Justicia enfrente este flagrante abuso de su propia autoridad, Andrew y Tristan Tate quedarán en libertad”, expresó en el comunicado.

¿Quién es Andrew Tate?

Andrew Tate tiene doble nacionalidad británica y estadounidense. Junto con su hermano Tristan ha manifestado públicamente su respaldo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El influencer cuenta con 10.8 millones de seguidores en la red social X y es identificado como uno de los principales promotores de la llamada “manósfera”, un conjunto de comunidades en línea centradas en la masculinidad tradicional, el antifeminismo y la superación personal.

Los hermanos residieron durante varios años en Rumanía, donde fueron encarcelados durante algunos meses tras ser acusados de engañar a varias mujeres con fines de explotación sexual, incluidas menores de edad. Posteriormente fueron autorizados a abandonar ese país y salieron de territorio rumano en febrero de 2025.

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