Las clavadistas Lía y Mía Cueva ganan el oro para México tras vencer a China: video

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Las clavadistas Lía y Mía Cueva con su oro. Fotos: Conade

Las gemelas mexicanas Lía y Mía Cueva se llevaron la medalla de oro en la prueba de sincronizados trampolín tres metros en la última jornada de la Copa México de Clavados en Zapopan, Jalisco este domingo.

Las mexicanas se impusieron al dueto de China, integrado por Shan Lin y Yiping Long, quienes quedaron en el segundo puesto, mientras que el bronce se lo llevaron las colombianas Daniela Zapata y Viviana Uribe.

Mía y Lía Cueva obtuvieron 298.65 puntos y otorgaron al país su segunda medalla de oro en la Copa México de Clavados 2026, celebrada en el Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara.

¡Oro para México 🇲🇽 🥇!



Mía y Lía Cueva ganan la Copa México 🇲🇽🏆 de Clavados 🌊 en la prueba de trampolín 3m sincronizados



Las gemelas 👩👩 maravilla no ceden pic.twitter.com/DD7kzucTKO — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) July 19, 2026

Con su victoria, las mexicanas reafirman su excelente nivel y siguen firmes en su preparación rumbo al Campeonato Mundial Juvenil en Rijeka, Croacia.

Los mexicanos brillan en clavados

La actuación de la delegación mexicana ha destacado en esta competencia, pues este sábado, los clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya se colgaron la medalla de oro en la final varonil de trampolín de tres metros sincronizados

🥇 Los olímpicos Osmar Olvera y Juan Celaya se proclamaron campeones de trampolín sincronizado de 3 metros, tras sumar 408.39 puntos.



La dupla integrada por Juan Agúndez y David Vázquez finalizó en la cuarta posición con 344.88 unidades.



🥇🇲🇽 México

🥈🇩🇪 Alemania

🥉🇨🇴 Colombia pic.twitter.com/qSgDgKIEZp — CONADE (@conadeoficial) July 18, 2026

La dupla nacional firmó una actuación sólida de principio a fin para terminar con 408.39 puntos, resultado con el que le dio a México su primera medalla de oro.

Mientras que el clavadista mexicano Randal Willars se adjudicó la medalla de plata en la prueba de plataforma de 10 metros, al registrar 502.90 puntos. Y Kenny Zamudio completó el podio con la medalla de bronce, tras sumar 438.20 unidades.