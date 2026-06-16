Convocan a un baile de Gangnam Style masivo en el Fan Fest Guadalajara durante el México vs Corea del Sur

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Mexicanos quieren bailar masivamente con coreanos. Foto: Cuartoscuro

Un baile de Gangnam Style masivo se pretende llevar a cabo el próximo 18 de junio, una convocatoria ha ganado visibilidad en redes sociales para llevarlo a cabo con motivo del partido entre México y Corea del Sur, y el punto de reunión será el Fan Fest Guadalajara.

Se pretende que se baile en dos momentos del encuentro: durante el medio tiempo y al finalizar el partido, independientemente del resultado.

@donfranciscoh ¿Y si vamos organizando el Gangnam Style masivo en el FIFA FAN FEST de Guadalajara? 🇰🇷🔥🇲🇽 ♬ sonido original – 🔥DonFrancisco

Cabe mencionar que el juego está programado para llevarse a cabo a las 19:00 horas del jueves en el Estadio Akron, en Jalisco.

De acuerdo con una de las publicaciones, la convocatoria fue lanzada por el usuario DonFrancisco en TikTok, pero posteriormente ha sido retomada por otros usuarios en distintas redes sociales.

El objetivo es reunir a la comunidad mexicana y extranjera para lograr “un momento festivo y viral” durante la transmisión del partido.

La actividad está pensada para congregar a la gente, disfrutar en grupo, celebrar y crear contenido “memorable”.

Hay que recordar que desde el pasado 11 de junio, cuando Corea del Sur le ganó a Chequia, cientos de mexicanos se unieron a las celebraciones de los coreanos en Guadalajara.

Mexicanos bailando y cantando GANGNAM STYLE con los coreanos en México tras la victoria de Corea del Sur en la Copa del Mundo.

pic.twitter.com/7IFjgSg5Qf — Indie 505 (@Indie5051) June 12, 2026

Incluso se viralizaron en las redes sociales algunos de los momentos más icónicos de la celebración mundialista donde los coreanos se adaptaron a la fiesta mexicana.

¿Cómo me puedo sumar al Gangnam Style masivo?

La convocatoria menciona lo siguiente:

Llegar con tiempo al Fan Fest Guadalajara para ubicar un buen lugar cerca del escenario

para ubicar un buen lugar cerca del escenario Compartir la convocatoria con amigos y en redes sociales para aumentar la participación

Llevar una cámara o teléfono para registrar el momento y, si lo deseas, coordinar un outfit o accesorios que hagan el baile más visible

Es importante que, en caso de acudir al baile, se respeten las normas del recinto y las indicaciones del personal del Fan Fest.

También se debe mantener el espacio ordenado y evitar afectar a otras personas que asistan al evento.

Si formas parte del Gangnam Style masivo y deseas grabar el momento, procura no obstruir la visibilidad de los demás asistentes.

@oscar.herod Este 18 de junio tienes una cita en el Fan Festival Guadalajara, no solo para apoyar a la selección mexicana, si no que también se hará un baile masivo del Gangnam style durante el encuentro, asiste y disfruta de este evento. Sigamos mostrando al Mundo el porque México es la mejor sede. #ModoPartido #gangnamstyle #fanfestival #gdl #bailemos ♬ Oppa Gangnam Style – Zed Poison

México vs Corea del Sur

De acuerdo con la FIFA, de los últimos cinco partidos que México ha disputado contra Corea del Sur, el combinado mexicano ha ganado dos, empatado uno y perdido dos.

Actualmente, ambas selecciones se encuentran en la cima del Grupo A con tres puntos cada una, por lo que este encuentro podría acercarlas al boleto para los dieciseisavos de final.

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