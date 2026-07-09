México vs Inglaterra es el juego mundialista más visto del siglo XXI en el país

GENERANDO AUDIO...

México vs Inglaterra, juego de octavos de final del Mundial 2026 Foto: Reuters

La Selección Mexicana y el equipo de Inglaterra se enfrentaron el 5 de julio en el Estadio Azteca en busca de avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, convirtiéndose en el juego más visto del país de una Copa del Mundo en lo que va de este siglo.

El apoyo de la afición estaba presente en el estadio y en sus hogares, con los altos niveles de audiencia que fueron revelados por la FIFA, promediando 36 millones de espectadores, cifra con la que este juego rompió dicho récord.

Records topped 🇲🇽



⚽️ Mexico’s dramatic clash against England becomes the nation’s most-watched FIFA World Cup™ match of the 21st century, with an average audience of 36 million across Televisa (20.7M) and Azteca (15.3M).



⚽️ The Round of 16 fixture broadcast marks the fourth… pic.twitter.com/fP0EXDpZ19 — FIFA Media (@fifamedia) July 9, 2026

México vs Inglaterra fue el partido de un Mundial más visto en el país

La afición mexicana vivió una gran ilusión en este Mundial 2026. Frases como “¿y si sí?” se hicieron presentes en las redes sociales con el objetivo de pensar que en esta justa mundialista el equipo nacional podría seguir avanzando en el torneo.

Fue la victoria contra Ecuador la que ilusionó más a los fanáticos, pues las celebraciones no se hicieron esperar y muchos esperaban que se ganara contra la Inglaterra de Harry Kane.

Fue por esto que, el día del partido, un promedio de 36 millones de espectadores sintonizó la transmisión del juego para conocer el resultado, que terminó en derrota para el conjunto nacional.

Ahora, la FIFA dio a conocer que este juego se convirtió en el más visto por el país en una Copa del Mundo, aunque este récord se rompió cuatro veces durante esta misma justa mundialista.

El emocionante partido de México contra Inglaterra se convirtió en el encuentro más visto de la Copa Mundial de la FIFA en el siglo XXI, con una audiencia promedio de 36 millones de espectadores entre Televisa (20.7 millones) y Azteca (15.3 millones). La transmisión de este partido de octavos de final marcó la cuarta vez que se rompió el récord de México durante este torneo. FIFA

El emocionante juego de México vs Inglaterra

El enfrentamiento entre estas dos selecciones fue la mejor actuación de uno de los anfitriones en las eliminatorias, aunque los tres, Canadá, Estados Unidos y México, terminaron perdiendo y sin posibilidad de avanzar a cuartos de final.

La altitud de la Ciudad de México fue un factor que se hizo notar en los ingleses, que comenzaron defendiendo los ataques mexicanos. El arquero Pickford atajó un par de jugadas, pero en dos contragolpes, casi al finalizar el primer tiempo, Bellingham anotó dos goles y puso el 2 a 0.

Julián Quiñones descontó y la ilusión continuó entre los fanáticos, que en el segundo tiempo celebraron la expulsión de un jugador inglés, aunque, posterior a esta decisión arbitral, un mal fildeo de Edson provocó una salida precipitada del arquero mexicano, quien cometió un penal que Harry Kane convirtió en gol.

Otro penal capitalizado por Raúl Jiménez llegó para poner el marcador 3-2, que la escuadra tricolor ya no pudo cambiar. Pese a jugar contra 10 casi todo el segundo tiempo, la defensa inglesa logró mantener la ventaja y avanzar a los cuartos de final.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.