Guillermo Ochoa felicita a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria: “¡Orgulloso de ti!”

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Guillermo Ochoa felicita a Mora por su graduación. Foto: AFP

Guillermo Ochoa felicitó a Gilberto Mora por su graduación de la preparatoria, el histórico guardameta de la Selección Mexicana le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, acompañado de una ilustración generada con inteligencia artificial en la que ambos aparecen celebrando el momento.

Gilberto Mora sigue sumando momentos inolvidables fuera de la cancha, apenas unos días después de convertirse en una de las grandes revelaciones de México durante el Mundial 2026, el joven futbolista recibió una nueva ola de felicitaciones, esta vez por concluir sus estudios de preparatoria.

El mediocampista de Xolos de Tijuana regresó a su ciudad natal tras la eliminación del Tri en los octavos de final de la Copa del Mundo y, antes de iniciar sus vacaciones, celebró un logro personal, su graduación de la preparatoria.

Aunque Mora no pudo asistir a la ceremonia debido a sus compromisos con la Selección Mexicana, en redes sociales se viralizó el momento en el que su nombre fue mencionado durante el acto académico.

“Mora Zambrano, Gilberto“, se escuchó en la ceremonia, mientras sus compañeros respondieron con una fuerte ovación, reconociendo al joven de 17 años que apenas unos días antes disputaba un Mundial con la camiseta de México.

DEL MUNDIAL… A LA GRADUACIÓN🇲🇽🎓



Gilberto Mora sigue coleccionando momentos inolvidables. Tras brillar con la selección mexicana en el Mundial, el juvenil vivió otro día especial: se graduó de la preparatoria.

Su nombre desató una ovación durante la ceremonia, reflejo del… pic.twitter.com/m6wVLzuykZ — Claro Sports (@ClaroSports) July 8, 2026

Guillermo Ochoa le dedicó un emotivo mensaje

Entre las múltiples felicitaciones destacó la de Guillermo Ochoa, quien durante el Mundial 2026 protagonizó varios momentos virales después de que usuarios en redes sociales señalaran la diferencia de edades entre los futbolistas, pues Mora cuenta con 17 años y Guillermo Ochoa tiene 40 años.

A través de su cuenta de Instagram, el histórico guardameta compartió una ilustración en la que ambos aparecen juntos, Mora con toga, birrete y diploma, mientras él luce su uniforme de portero.

Junto a la imagen escribió un mensaje lleno de reconocimiento para el juvenil mexicano.

“¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía tienes muchos sueños por conquistar.

Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres. El futbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien fue buena persona. ¡Orgulloso de ti! Att. Don Memo”.

La publicación rápidamente recibió miles de reacciones de aficionados que celebraron la relación entre ambos futbolistas.

La relación entre Ochoa y Mora conquistó a la afición

Los memes relacionados a esto muestran al joven mediocampista pidiéndole permiso a su mamá para jugar los partidos o llegando a las concentraciones con una mochila infantil, mientras que Ochoa era presentado como “Don Memo“, una especie de padrino encargado de cuidarlo.

El propio arquero decidió seguir la broma en redes sociales y publicó un video en el que aparecía frente a la habitación de Mora con un cuento, unos marcadores de colores y un dibujo para colorear.

“Ya son más de las nueve, güey. No has hecho la tarea, ya te tienes que dormir. Te vengo a contar un cuentito”, bromeó Ochoa, provocando la risa del juvenil y de miles de aficionados en redes sociales.

NOCHE DOS, ES HORA DE AYUDAR A MORITA A DORMIR🥹🇲🇽



Memo Ochoa volvió a demostrar el gran vínculo que tiene con Gilberto Mora y protagonizó un tierno momento al acompañarlo en la concentración. 🧤❤️



Llegó la hora del "cuento", una unión especial👏📖 pic.twitter.com/WzKawFXWuB — Claro Sports (@ClaroSports) July 4, 2026

Gilberto Mora apunta a un futuro prometedor

Más allá del humor, Gilberto Mora cerró un verano inolvidable, además de convertirse en el futbolista mexicano más joven en disputar minutos en una Copa del Mundo.

Fue una de las figuras que más ilusionó a la afición por su personalidad y capacidad para generar peligro en el ataque.

Su actuación en el Mundial 2026 también lo colocó en el radar de clubes europeos, los rumores lo relacionan con equipos de la talla del Liverpool y el Manchester United, aunque por el momento continúa siendo jugador de Xolos de Tijuana.

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