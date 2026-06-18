México y Corea del Sur refuerzan su amistad antes del Mundial 2026

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México y Corea del Sur llegan invictos al Mundial 2026. FOTO: Reuters

La relación cultural entre México y Corea del Sur sigue mostrando fuerza en la previa del partido que ambas selecciones disputarán este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, dentro de la actividad del Grupo A del Mundial 2026. Aficionados surcoreanos destacaron el recibimiento que han encontrado en territorio mexicano durante su estancia.

El vínculo entre ambos países ha crecido en los últimos años gracias al auge del K-pop y los K-dramas en México. Esa cercanía cultural también ha sido percibida por visitantes de Corea del Sur, quienes aseguran sentirse bien recibidos por los habitantes de una de las sedes de la Copa del Mundo.

México y Corea del Sur esperan mantener su conexión tras el partido

Joshua Lee, un surcoreano que vive en Texas, señaló que ha notado muestras de cariño hacia su país en distintos lugares de México. Según explicó, muchas personas se acercan para convivir y tomarse fotografías, algo que calificó como una experiencia positiva.

“Lo veo en todas partes a donde voy, y la gente quiere tomarse fotos… es muy divertido, realmente me gusta lo amigables que son todos en México”, comentó.

Lee también expresó su deseo de que la buena relación entre ambas aficiones continúe después del encuentro mundialista.

“Espero que siga siendo así después del partido de mañana. Quién sabe, si Corea gana, tal vez cambie, pero ya veremos… me siento muy bien recibido aquí”, agregó.

Por su parte, Annie, una aficionada surcoreana que reside en California, coincidió en que el duelo será complicado, pero consideró que el respeto mutuo entre ambas naciones permanecerá sin importar el resultado.

“Va a ser difícil, creo que, pase lo que pase, ambos equipos seguirán respetándose y queriéndose, sin importar el resultado… apoyo a los dos, pero obviamente tengo un poco de preferencia”, afirmó.

En lo deportivo, México inició su participación en el Mundial 2026 con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica el 11 de junio. Horas después, Corea del Sur derrotó 2-1 a República Checa. Ambos equipos llegan al enfrentamiento con tres puntos y buscarán mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Grupo A.

El partido se disputará este jueves en Guadalajara, en un ambiente marcado por la convivencia entre dos aficiones que esperan que la amistad trascienda el resultado en la cancha.

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