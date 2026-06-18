Maluma asiste al debut de Colombia en el Mundial 2026 y roba reflectores en el Estadio Ciudad de México

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Maluma saludo a la afición en el estadio. Foto: Reuters

Maluma sorprendió al asistir al debut de la Selección de Colombia en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán durante la noche de este miércoles en el Estadio Ciudad de México.

El cantante fue captado en distintas fotografías y publicaciones en redes sociales en las que se le ve caminando sobre la cancha del “Coloso Santa Úrsula”.

Maluma baby vino al Azteca a ver a Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/5HxhVCrCz9 — ana⁴⁴ (@anapau_villa) June 18, 2026

Su presencia no pasó desapercibida por la afición colombiana que pintó de amarillo y rojo las gradas, además de que no dudaron en celebrar al “Pretty Boy” cuando apareció saludando a sus connacionales en las pantallas del inmueble, antes conocido como Estadio Azteca.

Y llegó @maluma al Estadio Ciudad de México 🏟️😮‍💨🇨🇴 pic.twitter.com/XXJSGwoCMv — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) June 18, 2026

Ya estaba listo para ver a Colombia en el Mundial 2026

El intérprete de “Felices los 4” y “Hawái” previamente compartió varias publicaciones en sus cuentas oficiales de TikTok e Instagram antes asistir a la justa deportiva.

En Instagram mostró imágenes junto Susana Gómez, su pareja, quien actualmente está embarazada, y su pequeña hija París, así como fotografías de él en el estadio y un video en el que abraza a uno de los seleccionados colombianos, quien se muestra feliz al recibirlo.

En otro video publicado en TikTok se escucha de inicio la canción “¡Sí, Sí Colombia!”, de Francisco Zumaqué. Posteriormente aparecen juntos Maluma y Augusto Piedrahita Escobar, mejor conocido como “Tuto”. En el clip se puede leer el mensaje: “Suena esto y nosotros…”

Posteriormente, ambos voltean a la cámara y por unos segundos se observan, y después comienzan a cantar. Inmediatamente, Maluma toma su camiseta para mostrar su cariño por la selección colombiana.

En otra grabación aparece nuevamente con el jersey colombiano mientras saluda a la cámara y se coloca unos lentes al sonreír. En la publicación escribió:

“Estas gafitas me pusieron modo @Richard 🇨🇴 ¡HOY GANAMOS!”, haciendo alusión al futbolista Richard Ríos, centrocampista del S.L. Benfica, con el tema de fondo “Mais que nada”, de Jorge Ben.

Actualmente, Maluma se encuentra promocionando su disco más reciente, “Loco x Volver”, lanzado el 15 de mayo pasado, material con el que regresa a los escenarios después de tres años.

¿Qué otros famosos están en México apoyando a Colombia?

Diversos artistas de la misma nacionalidad compartieron en redes sociales imágenes con la playera de “los Cafeteros”, demostrando su apoyo a la selección.

Un ejemplo de esto fueron Camilo, Juanes y Carlos Vives que hicieron una publicación donde aparecen juntos con la playera amarilla.

Asimismo, la cantante Fanny Lu, compartió una imagen de ella con la bandera de Colombia en alto, mostrándola a los pies del Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma.

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