Más allá del futbol: Corea del Sur ya le ganó a México en educación, seguridad y calidad de vida

GENERANDO AUDIO...

Corea del Sur supera a México en estos indicadores. Foto: UnoTV-IA

Los duelos en mundiales entre México y República de Corea favorecen a nuestro país, pero fuera de la cancha la historia es distinta, según el Índice de Progreso Social de México, ¿Cómo vamos? Corea del Sur supera en los 12 componentes evaluados y ocupa el lugar 21 mundial, frente al puesto 75 de los mexas.

El marcador México vs Corea del Sur fuera de las canchas: 12 a 0

Indicadores México Corea del Sur Nutrición y Salud Básica 86.38 94.10 Agua y saneamiento 83.33 93.05 Vivienda 82.70 92.71 Seguridad 64.78 84.79 Educación básica 73.70 89.56 Información y Com. 72.42 92.62 Salud 56.64 83.83 Calidad ambiental 66.61 84.00 Derechos y voz 50.28 78.00 Libertad y elección 77.81 80.65 Sociedad inclusiva 67.07 71.28 Educación avanzada 43.00 78.08 TOTAL 0 12

Fuente México, ¿Cómo vamos?

De la pobreza a una potencia mundial

El caso de Corea del Sur es considerado uno de los mayores milagros económicos del último siglo. La BBC recuerda que, tras el fin de la Guerra de Corea en 1953, el país quedó devastado y era más pobre que varias naciones latinoamericanas. Hoy es una de las economías más desarrolladas, innovadoras y tecnológicas del planeta.

Seúl, la capital de una potencia tecnológica

Con poco más de 51.6 millones de habitantes, Corea del Sur tiene menos de la mitad de la población mexicana, pero genera más riqueza por persona. Datosmacro señala que su PIB per cápita supera los 50 mil dólares, más del doble que el de México, y que Seúl se ha consolidado como uno de los principales centros tecnológicos y de innovación del mundo.

Educación y conectividad: las fortalezas coreanas

Uno de los apartados donde Corea del Sur muestra mayor ventaja es la educación. Según el Índice de Progreso Social, ocupa posiciones destacadas en educación básica, acceso a información, comunicaciones y educación avanzada, factores que han impulsado su transformación económica durante las últimas décadas.

Seguridad y calidad de vida

Mientras México aparece en el lugar 129 en seguridad dentro del Índice de Progreso Social, Corea del Sur se ubica en el puesto 19. La diferencia también se refleja en indicadores de violencia: Datosmacro reporta que Corea registró 247 homicidios en 2023, frente a más de 33 mil en México durante 2024.

Un país pequeño con una economía gigante

Corea del Sur tiene una superficie de apenas 100 mil kilómetros cuadrados, casi 20 veces menor que la de México. Sin embargo, figura entre las economías más competitivas del planeta. Datosmacro destaca además una tasa de desempleo cercana al 2.5%, un salario medio superior a los 32 mil euros anuales y uno de los mejores entornos del mundo para hacer negocios.

Más allá del Mundial

Para muchos mexicanos, Corea del Sur es sinónimo de K-Pop, tecnología y K-drama. Sin embargo, detrás de esos símbolos existe un país que se ha convertido en referente mundial en educación, innovación, seguridad y desarrollo humano. Así que mañana cuando los coreanos salten a la cancha te dejamos otros datos para que compares a esta nación.

Indicador México Corea del Sur Índice de Progreso Social 68.73 85.14 PIB per cápita 22,033 dólares 50,414 dólares Esperanza de vida 75.2 años 83.7 años Homicidios por cada 100 mil habitantes 25.8 0.48 Salario medio anual 11,313 euros 32,208 euros Desempleo 2.8% 2.5%

Fuente: México, ¿Cómo Vamos? y Datosmacro

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.