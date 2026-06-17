Más allá del futbol: Corea del Sur ya le ganó a México en educación, seguridad y calidad de vida

| 17:35 | Alejandro Villa | UnoTV -México, ¿Como Vamos?
Corea del Sur frente a México
Corea del Sur supera a México en estos indicadores. Foto: UnoTV-IA

Los duelos en mundiales entre México y República de Corea favorecen a nuestro país, pero fuera de la cancha la historia es distinta, según el Índice de Progreso Social de México, ¿Cómo vamos? Corea del Sur supera en los 12 componentes evaluados y ocupa el lugar 21 mundial, frente al puesto 75 de los mexas.

El marcador México vs Corea del Sur fuera de las canchas: 12 a 0

IndicadoresMéxicoCorea del Sur
Nutrición y Salud Básica  86.3894.10
Agua y saneamiento83.3393.05
Vivienda82.7092.71
Seguridad64.7884.79
Educación básica73.7089.56
Información  y Com.72.4292.62
Salud56.6483.83
Calidad ambiental66.6184.00
Derechos y voz50.2878.00
Libertad y elección77.8180.65
Sociedad inclusiva67.0771.28
Educación avanzada43.0078.08
TOTAL012

Fuente México, ¿Cómo vamos?

De la pobreza a una potencia mundial

El caso de Corea del Sur es considerado uno de los mayores milagros económicos del último siglo. La BBC recuerda que, tras el fin de la Guerra de Corea en 1953, el país quedó devastado y era más pobre que varias naciones latinoamericanas. Hoy es una de las economías más desarrolladas, innovadoras y tecnológicas del planeta.

Seúl, la capital de una potencia tecnológica

Con poco más de 51.6 millones de habitantes, Corea del Sur tiene menos de la mitad de la población mexicana, pero genera más riqueza por persona. Datosmacro señala que su PIB per cápita supera los 50 mil dólares, más del doble que el de México, y que Seúl se ha consolidado como uno de los principales centros tecnológicos y de innovación del mundo.

Educación y conectividad: las fortalezas coreanas

Uno de los apartados donde Corea del Sur muestra mayor ventaja es la educación. Según el Índice de Progreso Social, ocupa posiciones destacadas en educación básica, acceso a información, comunicaciones y educación avanzada, factores que han impulsado su transformación económica durante las últimas décadas.

Seguridad y calidad de vida

Mientras México aparece en el lugar 129 en seguridad dentro del Índice de Progreso Social, Corea del Sur se ubica en el puesto 19. La diferencia también se refleja en indicadores de violencia: Datosmacro reporta que Corea registró 247 homicidios en 2023, frente a más de 33 mil en México durante 2024.

Un país pequeño con una economía gigante

Corea del Sur tiene una superficie de apenas 100 mil kilómetros cuadrados, casi 20 veces menor que la de México. Sin embargo, figura entre las economías más competitivas del planeta. Datosmacro destaca además una tasa de desempleo cercana al 2.5%, un salario medio superior a los 32 mil euros anuales y uno de los mejores entornos del mundo para hacer negocios.

Más allá del Mundial

Para muchos mexicanos, Corea del Sur es sinónimo de K-Pop, tecnología y K-drama. Sin embargo, detrás de esos símbolos existe un país que se ha convertido en referente mundial en educación, innovación, seguridad y desarrollo humano. Así que mañana cuando los coreanos salten a la cancha te dejamos otros datos para que compares a esta nación.

IndicadorMéxicoCorea del Sur
Índice de Progreso Social68.7385.14
PIB per cápita22,033 dólares50,414 dólares
Esperanza de vida75.2 años83.7 años
Homicidios por cada 100 mil habitantes25.80.48
Salario medio anual11,313 euros32,208 euros
Desempleo2.8%2.5%

Fuente: México, ¿Cómo Vamos? y Datosmacro

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