Resultados completos del Mundial 2026 hoy miércoles 17 de junio

GENERANDO AUDIO...

Resultados del Mundial 2026 de este miércoles 17 de junio. Foto: AFP

El Mundial 2026 sigue con su actividad este miércoles 17 de junio y, hasta el momento, estos son los resultados del último día de la primera jornada del torneo con los partidos de Portugal, Inglaterra, Croacia y el debut de Colombia en el Estadio Ciudad de México.

Puedes seguir toda la información y los resultados de la máxima justa del futbol en Claro Sports.

Debut amargo de Portugal; CR7 no pudo evitar el empate

Portugal comenzó su participación en el Mundial 2026 con un resultado inesperado después de empatar 1-1 frente a República Democrática del Congo. Cristiano Ronaldo fue titular en el encuentro, pero no logró marcar la diferencia para que los lusitanos arrancaran con victoria.

El conjunto portugués buscó imponer condiciones durante el partido, aunque Congo logró competir y rescatar un punto importante en su debut dentro del torneo. João Neves puso el primero para los europeos al 6’ y el equipo africano descontó en el tiempo agregado del primer tiempo gracias a Yoane Wissa.

Inglaterra y Croacia protagonizan uno de los mejores juegos del Mundial

Inglaterra y Croacia regalaron uno de los partidos más atractivos de lo que va del Mundial 2026. Los ingleses se llevaron la victoria por 4-2 en un duelo lleno de goles y emociones.

Harry Kane fue la gran figura del encuentro al marcar dos goles y liderar el ataque inglés, uno de penal al 12’ y otro al 42’, mientras que Jude Bellingham puso el tercero al 47 y Marcus Rashford al 85’ le dio el de la victoria al conjunto inglés.

Por parte de Croacia, Baturina descontó al 36′ para el empate momentáneo y Musa en el agregado del primer tiempo ponía el empate, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Ghana y Panamá con partido cerrado

Ghana venció a Panamá en un partido cerrado dentro del Grupo L, el marcador se mantuvo 0-0 en noventa minutos, con ambas selecciones buscando encontrar el gol que les permitiera iniciar con ventaja su camino en el Mundial, el tanto llegó gracias a Caleb Yirenkyi al agregado para darle la primera victoria al equipo africano sobre los centroamericanos.

Colombia espera su debut ante Uzbekistán

El último partido de la jornada es el duelo entre Colombia y Uzbekistán, programado para las 20:00 horas, el encuentro marcará el estreno de los colombianos en el Mundial 2026 y se jugará en el Estadio Ciudad de México.

Información en desarrollo…

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.