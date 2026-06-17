Alerta EE. UU. por bebidas adulteradas en México durante Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

La recomendación se suma a la alerta de viaje. Foto: AFP

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses que visitarán el país durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, advirtiendo sobre el riesgo de adulteración de bebidas en bares, eventos masivos y celebraciones concurridas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la representación diplomática señaló que los turistas suelen ser blanco de este tipo de delitos y recomendó no dejar bebidas desatendidas ni aceptar consumos ofrecidos por desconocidos.

“Adulterar bebidas es un riesgo conocido en partes de México, particularmente en bares, eventos concurridos y durante celebraciones donde los turistas son con frecuencia el objetivo”, indicó la Embajada.

Además, exhortó a extremar precauciones durante la noche, especialmente en zonas céntricas de las ciudades, así como desplazarse en grupo para reducir riesgos.

Adulterar bebidas es un riesgo conocido en partes de México, particularmente en bares, eventos concurridos y durante celebraciones donde los turistas son con frecuencia el objetivo. No deje bebidas desatendidas ni las acepte de extraños. Tome precaución adicional después del… pic.twitter.com/284CxEesiK — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 17, 2026

EE.UU. mantiene alerta de viaje para México

La recomendación se suma a la alerta de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos para México, emitida el 29 de mayo de 2026.

Actualmente, el país se mantiene en Nivel 2, que corresponde a “Ejercer mayor precaución”, debido a riesgos relacionados con delincuencia, secuestros y posibles amenazas terroristas.

Las autoridades estadounidenses recuerdan que delitos violentos como homicidios, robos, secuestros, agresiones sexuales y robo de vehículos ocurren en distintas regiones del país, tanto en zonas turísticas como no turísticas.

Recomendaciones para asistentes al Mundial 2026

Ante la llegada de miles de aficionados para los partidos de la Copa del Mundo, la Embajada recomendó:

No dejar bebidas sin supervisión

No aceptar bebidas de personas desconocidas

Evitar desplazarse solo, especialmente por la noche

Utilizar servicios de transporte regulados o aplicaciones móviles

Viajar en grupos cuando sea posible

Mantenerse atento a alertas y avisos oficiales

Asimismo, recordó que los ciudadanos estadounidenses pueden registrarse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para recibir actualizaciones de seguridad y facilitar el contacto con autoridades consulares en caso de emergencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.