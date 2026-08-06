Isaac del Toro renueva con UAE Team Emirates hasta 2031 tras hacer historia en el Tour de Francia

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Isaac Del Toro renueva hasta el 2031. Foto: AFP

El ciclista mexicano Isaac del Toro seguirá ligado a UAE Team Emirates-XRG hasta el final de la temporada 2031, esto tras firmar una extensión de contrato después de una campaña histórica en la que consiguió el tercer lugar del Tour de Francia 2026 y se consolidó como una de las grandes promesas del ciclismo mundial.

La escuadra emiratí anunció la renovación con el mensaje “TORITO × 2031″, destacando que el nuevo acuerdo forma parte de su proyecto deportivo a largo plazo para mantener en sus filas a uno de los corredores jóvenes con mayor proyección del pelotón internacional.

“Nos complace anunciar que Isaac del Toro ha firmado un nuevo contrato a largo plazo con UAE Team Emirates-XRG, extendiendo su permanencia con el equipo hasta finales de 2031. Comprometidos con nuestro futuro”. Publicó el equipo en sus redes sociales.

TORITO × 2031 ✍️🇲🇽🦅



We’re delighted to announce that @ISAACDELTOROx1 has signed a new long-term contract with UAE Team Emirates-XRG, extending his stay with the team until the end of 2031.



Committed to our future 🤝#WeAreUAE pic.twitter.com/xbtDYG9E9R — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 6, 2026

Isaac del Toro seguirá junto a Tadej Pogacar

Con este movimiento, UAE Team Emirates-XRG asegura la continuidad de dos de sus principales figuras.

Mientras Del Toro permanecerá hasta 2031, el esloveno Tadej Pogacar, cinco veces campeón del Tour de Francia, tiene contrato vigente hasta 2030.

En un comunicado, la escuadra calificó la renovación del mexicano como una inversión en el futuro.

“Esta prórroga representa otra importante inversión en el futuro por parte del UAE Team Emirates-XRG, asegurando la continuidad de uno de los jóvenes ciclistas más prometedores del mundo durante los que se prevé que sean los mejores años de su carrera”, señaló el equipo.

Del Toro, de 22 años, aseguró sentirse respaldado por el equipo desde su llegada en 2024, luego de conquistar el Tour de l’Avenir 2023, considerado el equivalente al Tour de Francia para ciclistas sub-23.

“Estoy muy feliz de continuar este camino con UAE Team Emirates-XRG. Desde que me uní al equipo, todos han creído en mí y me han brindado el mejor entorno para desarrollarme tanto como ciclista como persona”, expresó el ciclista.

El mexicano también destacó que el nuevo contrato le brinda estabilidad para seguir creciendo y pelear por las carreras más importantes del calendario.

“Firmar un contrato a largo plazo me da mucha confianza porque sé que estoy en el lugar correcto para mi futuro. Ya hemos logrado algunas victorias increíbles juntos, pero, sinceramente, creo que lo mejor está aún por llegar. Estoy emocionado de seguir creciendo con este equipo y de luchar por las carreras más importantes del mundo”.

El año que confirmó a Isaac del Toro entre los mejores

Esta renovación se da después de una temporada sobresaliente para el mexicano, en el Tour de Francia 2026, Del Toro ganó la segunda etapa entre Tarragona y Barcelona, terminó tercero de la clasificación general, solo por detrás de Pogacar y del belga Remco Evenepoel y conquistó el maillot blanco al mejor ciclista joven.

Antes de ese resultado, ya había firmado una destacada actuación en el Giro de Italia 2025, donde finalizó segundo de la clasificación general, ganó la etapa 17, vistió la maglia rosa durante 11 días y se llevó la maglia blanca como mejor joven.

Además, en 2026 levantó los títulos del UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, consolidándose como uno de los corredores más exitosos de la temporada.

Principales victorias de Isaac del Toro como profesional

2023

Tour de l’Avenir.

2024

Etapa 2 del Santos Tour Down Under.

Etapa 1 de la Vuelta a Asturias.

Clasificación general de la Vuelta a Asturias.

2025

Milano-Torino.

Etapa 17 del Giro de Italia.

Clasificación general de la Vuelta a Austria, además de las etapas 2, 3 y 4.

Clásica Terres de l’Ebre.

Circuito de Getxo.

Vuelta a Burgos.

GP Industria & Artigianato.

Giro della Toscana.

Coppa Sabatini.

Trofeo Matteotti.

Giro dell’Emilia.

Gran Piemonte.

Giro del Veneto.

Campeonatos Nacionales de Ciclismo de México (contrarreloj y ruta).

2026

UAE Tour (etapas 1 y 6, además del título general).

Tirreno-Adriático (etapa 6 y clasificación general).

Tour Auvergne-Rhône-Alpes (etapas 7 y 8, además del título general).

Etapa 2 del Tour de Francia.

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