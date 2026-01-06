Nuevo compañero para Checo Pérez: Zhou Guanyu se une a Cadillac como piloto reserva para 2026

GENERANDO AUDIO...

El conductor chino Zhou Guanyu fue anunciado como piloto reserva del equipo Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1, año en el que la escudería estadounidense debutará oficialmente en la parrilla del Gran Circo. El asiático trabajará en el desarrollo del monoplaza junto a los pilotos titulares Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas.

En un comunicado, Cadillac destacó la experiencia del piloto de 26 años, quien se convierte en una pieza clave para el proyecto de la marca en la máxima categoría del automovilismo.

“Zhou, nacido en Shanghái y el primer y único piloto de F1 de China, aporta una gran experiencia y conocimientos al equipo”, señaló la escudería estadounidense en su comunicado oficial.

A pesar de su juventud, Zhou cuenta con un recorrido sólido en la Fórmula 1, ha disputado 68 Grandes Premios, sumando puntos en siete ocasiones, incluido su debut en el Gran Premio de Baréin 2022. Además, logró el único resultado en puntos de Kick Sauber en la temporada 2024, durante el Gran Premio de Qatar.

Tras finalizar su etapa con Sauber al cierre de ese año, Zhou se incorporó a Ferrari como piloto reserva, participando en sesiones de simulador, pruebas en pista y en el programa de Pruebas de Autos Anteriores (TPC), experiencia que ahora trasladará al nuevo proyecto de Cadillac.

El propio piloto celebró su llegada al equipo estadounidense, calificando el reto como uno de los más atractivos del automovilismo actual.

“Estoy encantado de unirme al equipo Cadillac como piloto de reserva en su debut en la Fórmula 1. Este es uno de los nuevos proyectos más grandes y emocionantes que ha visto este deporte”, expresó Zhou en el comunicado.

Por su parte, el director del equipo, Graeme Lowdon, explicó que la elección del piloto reserva fue tan rigurosa como la de los titulares.

“El proceso de selección ha sido tan exhaustivo como el de los dos pilotos oficiales. Buscábamos un candidato con experiencia reciente en F1, dispuesto a trabajar duro en equipo y que comprendiera los retos del desarrollo de un coche a lo largo de la temporada”, afirmó.

Cadillac debutará en la Fórmula 1 en la temporada 2026, año marcado por una nueva normativa técnica que cambiará profundamente los monoplazas, las unidades de potencia y la aerodinámica.

La temporada comenzará oficialmente con el Gran Premio de Australia en Melbourne del 6 al 8 de marzo de 2026 y concluirá con el GP de Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre de 2026, con un total de 24 citas confirmadas por la FIA y F1.

Antes del inicio en marzo, hay varias fechas importantes de lanzamiento de autos y pruebas:

15 de enero: comienzan las presentaciones de monoplazas, Red Bull y Racing Bulls comenzarán a presentar desde Estados Unidos, específicamente en Detroit, Michigan, lugar del nuevo socio principal, Ford

20 de enero: Audi presentará su monoplaza durante un evento en Berlín, Alemania, además Honda presentará en Tokio su nueva unidad de potencia en el marco de su asociación exclusiva con Aston Martin

23 de enero: será una jornada cargada con la presentación de Alpine en Barcelona, un lanzamiento en línea para Haas y una presentación de Ferrari

26-30 de enero: primera sesión privada de pruebas en Barcelona

08 de febrero: fecha programada para la presentación de la librea de Cadillac para su primer auto de F1 durante el Super Bowl LX

11-13 de febrero: primer test oficial de pretemporada en Bahréin

18-20 de febrero: segundo test oficial de pretemporada, también en Bahréin

Con Zhou Guanyu como piloto reserva, Cadillac refuerza su estructura deportiva de cara a un debut que genera gran expectativa, especialmente por la presencia de Sergio Pérez, quien se perfila como uno de los líderes del proyecto en una de las etapas más importantes de su carrera.

