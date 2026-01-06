GENERANDO AUDIO...

El futbol gana en popularidad al béisbol en EE.UU. Foto: AFP

Estados Unidos atraviesa un cambio histórico en sus preferencias deportivas, de acuerdo con un análisis de The Economist, el futbol ya es más popular que el béisbol entre los aficionados estadounidenses, al mismo tiempo que el país se consolida como el mayor mercado del mundo para el futbol internacional.

Una gráfica publicada por la revista británica, con datos de Ampere Analysis, muestra que en el cuarto trimestre de 2024 el futbol superó al béisbol en la categoría de “deporte favorito declarado” por los fans en Estados Unidos.

En el ranking, el futbol americano se mantiene como líder, seguido por el baloncesto, mientras que el futbol ocupa el tercer lugar, por encima del béisbol, que cae al cuarto puesto.

Los últimos puestos son ocupados por el hockey de hielo, tenis, box/artes marciales mixtas y el golf.

Este dato confirma una transformación profunda en el consumo deportivo del país, segúnThe Economist, el crecimiento del futbol en Estados Unidos no está impulsado únicamente por la liga local, la MLS, sino por el seguimiento masivo a competiciones internacionales, especialmente las grandes ligas europeas como la Premier League, LaLiga, la Serie A y la Bundesliga.

El país se ha convertido en el principal mercado extranjero para el futbol europeo, superando a naciones con una tradición futbolera mucho más arraigada.

El fenómeno se explica por varios factores, desde una población grande y diversa, comunidades inmigrantes con fuerte vínculo con el futbol y una generación joven que consume deporte de manera global, principalmente a través de plataformas digitales y streaming.

Aunque el béisbol sigue siendo un deporte emblemático dentro de la cultura estadounidense, The Economist señala que el futbol ha ganado terreno gracias a su alcance internacional, su presencia constante en medios digitales y su capacidad de atraer nuevas audiencias.

El hecho de que ya supere al béisbol en popularidad declarada refleja un cambio generacional y cultural que se ha acelerado en los últimos años.

El análisis también apunta a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, como un factor clave para reforzar esta tendencia. El torneo podría consolidar al futbol no solo como un fenómeno de consumo, sino como una pieza central del negocio deportivo enEstados Unidos.

Con este análisis, se pone en la mesa este nuevo discurso sobre que el centro del futbol mundial ya no depende solo de los países donde el deporte es tradición, sino de aquellos donde se consume más.

En ese nuevo mapa, Estados Unidos no solo es el mayor mercado del futbol internacional, sino un país donde el futbol ya ha comenzado a desplazar a deportes históricos como el béisbol en la preferencia del público.

