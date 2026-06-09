Juez frena a dueños de palcos para el Mundial: no podrán ingresar alimentos ni vehículos al Estadio Ciudad de México

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Resolución judicial en el Estadio Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

Una resolución judicial dejó sin efectos las medidas precautorias que habían sido concedidas a la Asociación Mexicana de Titulares de Palco y Plateas; según reportó Claro Sports, la decisión obliga a los propietarios de estos espacios a apegarse a la reglamentación oficial que regirá durante la Copa del Mundo.

El Juzgado Primero de Distrito en materia Civil determinó que la asociación no podrá ejecutar acciones relacionadas con el ingreso de alimentos, bebidas o vehículos al Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), durante la justa mundialista, restableciendo así la situación jurídica previa a la concesión de dichas medidas.

La resolución señala que deberán respetarse las normas y reglamentos aplicables a la organización del torneo, incluyendo los lineamientos establecidos por FIFA para la operación de las sedes mundialistas, es decir que no podrán ingresar alimentos, bebidas, ni vehículos durante los juegos.

Según el fallo, la Asociación Mexicana de Titulares de Palco y Plateas no podrá realizar ninguna acción que contradiga la normativa oficial del evento. Asimismo, la empresa Ollamani conservará sus derechos y obligaciones como parte de la organización del Mundial en México.

¿Cómo surgió la controversia?

La controversia surgió después de que Roberto Ruano, presidente de la asociación, afirmara que los propietarios de palcos intentarían ingresar alimentos y bebidas al estadio durante la Copa del Mundo, argumentando que los precios manejados por FIFA resultarían excesivos.

“No vamos a pagar un millón de pesos por sándwiches durante cinco días”, declaró Ruano.

El representante sostuvo además que los contratos firmados en la década de los sesenta con el entonces Estadio Azteca, algunos con vigencia de hasta 99 años, respaldaban ese derecho.

Sin embargo, la resolución emitida este 9 de junio establece que FIFA y el Estadio Ciudad de México no están obligados a permitir el ingreso de alimentos y bebidas por parte de los palcohabientes durante el torneo.

Ruano había advertido previamente que, en caso de no respetarse los contratos, la asociación podría exigir indemnizaciones e incluso impulsar acciones legales contra los administradores del inmueble.

Con esto, la organización del Mundial mantiene intactas las reglas de operación previstas por FIFA, garantizando que los palcos y plateas funcionen bajo la misma normativa internacional que regirá en todas las sedes de la Copa del Mundo.

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