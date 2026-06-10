El ranking de las camisetas más bonitas del Mundial: ¿en qué lugar quedó México?

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¿Cuáles son las camisetas más bonitas? Foto: Getty Images

El Mundial será una vitrina para las grandes estrellas del futbol que buscarán llevar a sus selecciones a la gloria, pero además el torneo también servirá como escaparate para los uniformes diseñados por las principales marcas deportivas, The Athletic elaboró un ranking con las 48 camisetas locales que se utilizarán durante la Copa del Mundo.

La clasificación fue realizada por el periodista Nick Miller, quien analizó los uniformes titulares de todas las selecciones participantes, según el autor, el Mundial representa al mismo tiempo una competencia deportiva de élite y una enorme pasarela global en la que las marcas buscan reflejar la identidad de cada país a través de sus diseños.

Este torneo es el primero con 48 equipos, por lo que será un catálogo sin precedentes de camisetas para aficionados y coleccionistas.

Las mejores camisetas del Mundial

Ghana encabeza el top

El primer lugar fue para Ghana, cuya camiseta llamó la atención por incorporar un diseño inspirado en Anansi, la legendaria araña de la tradición oral africana que está sobre una base blanca aparece un patrón multicolor que recuerda una telaraña y combina los tonos rojo, amarillo y verde de la bandera nacional.

The Athletic destacó la manera en que el uniforme mezcla elementos culturales, folclore y una estética moderna que consigue diferenciarse de cualquier otra camiseta del Mundial, por lo que le dieron el puesto número uno.

Brasil y el regreso a los clásicos

Foto: Getty Images

En el segundo puesto aparece Brasil, cuya camiseta fue descrita por Miller como un gran regreso después de diseños menos exitosos en ciclos anteriores.

El uniforme recupera elementos que evocan camisetas históricas de la selección brasileña, incluyendo referencias visuales a la Copa América de 2004 y similitudes en el corte con la recordada playera utilizada en 1986.

Para el periodista, se trata de una muestra de que es difícil equivocarse cuando se trabaja con uno de los uniformes más icónicos del futbol mundial.

Inglaterra, Alemania y Marruecos completan el Top 5

La tercera posición fue para Inglaterra, que apostó por una propuesta clásica, elegante y sin excesos, en una época donde muchas selecciones recurren a gráficos complejos y patrones llamativos, el uniforme inglés destacó precisamente por mantener una identidad reconocible y atemporal.

Foto: Getty Images

Alemania ocupó el cuarto puesto gracias a un diseño que rinde homenaje a algunos de los uniformes más recordados de su historia, los detalles geométricos y los patrones inspirados en las camisetas campeonas de 1990 y 2014 fueron algunos de los aspectos más valorados.

Foto: Getty Images

El quinto lugar correspondió a Marruecos, su uniforme presenta un intenso color rojo acompañado de detalles verdes y patrones tradicionales inspirados en la arquitectura y el arte marroquí.

Foto: Getty Images

The Athletic consideró que el diseño logra transmitir identidad nacional sin perder elegancia.

¿Qué lugar ocupa México?

Foto: Getty Images

La Selección Mexicana quedó ubicada en el puesto 17 del ranking, una posición que la deja fuera de los primeros lugares, pero todavía dentro de la mitad superior de la clasificación.

El uniforme del Tri incorpora elementos inspirados en el patrimonio cultural mexicano como lo es el calendario azteca y en motivos geométricos presentes en distintas expresiones artísticas y arquitectónicas del país.

El resto del Top 10

Aunque los primeros cinco lugares concentraron gran parte de los elogios, el ranking también reconoció a otras selecciones que apostaron por propuestas originales y bien ejecutadas.

Entre las mejor valoradas aparecen equipos que recurrieron a símbolos nacionales, referencias históricas y elementos culturales para diferenciarse en una Copa del Mundo donde abundan los diseños innovadores.

En sexto lugar aparece Arabia Saudita, con un patrón tipo Tetris, mientras que España aparece en séptimo lugar con una camiseta en icónico color rojo con rayas finas muy similar a lo ya usado por la marca en los últimos 30 años.

Foto: Getty Images

Australia aparece en el top 8 como una de las mejores ya que utiliza un amarillo más opaco a lo que se acostumbra, además de que el uso del color verde ayuda a mantenerse contrastante.

Foto: Getty Images

Bélgica aparece en rojo con amarillo mientras que el short y las calcetas negras hacen que la playera contraste.

En el top 10 sorprende la camiseta de Cabo Verde en su debut en el Mundial, la marca usa patrones triangulares inspirados en las rutas aéreas de las 10 islas que conforman el país, una idea con significado.

Foto: Getty Images

La tendencia general observada por The Athletic es que las camisetas más exitosas son aquellas que cuentan una historia. Ya sea a través de patrones tradicionales, homenajes a uniformes legendarios o referencias a la cultura local, los diseños que conectan con la identidad de cada país fueron los que obtuvieron mejores posiciones en la clasificación.

Otros puestos del ranking

Colombia aparece en el puesto 11, mientras que Argentina se localiza en el 13 usando su clásica conjugación blanca con azul, Francia no convence y se mantiene en el 15, le sigue Japón en 16 y Portugal de Cristiano Ronaldo el 21.

Por su parte el también anfitrión Estados Unidos se mantiene en el puesto 26 se acuerdo con The Athletic por sus líneas horizontales en lugar de verticales, mientras que Canadá termina en el puesto 47 por su simpleza y usar diferentes tonos del rojo característico.

Anfitriones del Mundial. Foto: Getty Images

Los jerseys por sí solos se han convertido en piezas de diseño y colección, en esta ocasión con el Mundial se transforman en piezas que representan la historia, cultura, y la identidad de cada nación antes de que el balón se ponga en marcha el próximo 11 de junio.

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