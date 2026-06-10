Todo lo que debes saber del FIFA Fan Fest Guadalajara del Mundial

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FIFA Fan Fest Guadalajara. Foto: Omar Hernández1

El FIFA Fan Fest Guadalajara del Mundial fue presentado oficialmente este martes por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien recorrió las instalaciones ubicadas en el Centro Histórico de Guadalajara, a dos días del inicio de las actividades mundialistas.

El espacio contará con pantallas gigantes, acceso gratuito y distintas actividades para que miles de asistentes sigan la ceremonia inaugural y el primer partido de la Selección Mexicana.

Todo lo que debes saber del FIFA Fan Fest Guadalajara

El FIFA Fan Fest Guadalajara arrancará formalmente el 11 de junio. Ese día, las puertas de las distintas sedes abrirán a partir de las 10:00 de la mañana, cuando iniciará la transmisión de la apertura oficial.

El cierre está programado para las 23:00 horas, por lo que se espera una jornada amplia para las personas que acudan al evento.

La estrategia incluye varias pantallas gigantes para que todas las personas puedan ver la ceremonia inaugural y el primer partido de la Selección Mexicana de forma gratuita.

Además, el itinerario y la confirmación de las atracciones se mantendrán en constante actualización.

Se prevé que el FIFA Fan Fest de Guadalajara cuente con áreas interactivas y de entretenimiento para toda la familia.

¿Habrá clases el día del FIFA Fan Fest Guadalajara?

FIFA Fan Fest Guadalajara. Foto: Omar Hernández

El Gobierno de Jalisco decretó la suspensión de clases y de actividades burocráticas gubernamentales para evitar colapsos en la movilidad durante el arranque del Mundial.

Pablo Lemus explicó que, aunque no habrá clases, sí se mantendrán activos los servicios de protección civil, seguridad pública y atención a la ciudadanía.

“No habrá clases, pero sí estarán eh funcionando todos los servicios de protección civil, de seguridad pública y también todo lo que tenga eh que ver con la protección de la ciudadanía… Esto tiene dos motivos principales: reducir los problemas de movilidad en la ciudad, facilitar la movilidad en la ciudad; y segundo, permitir también que las niñas y niños de Jalisco, maestras y maestros, con este asueto, puedan disfrutar del partido eh inaugural de la Selección Mexicana e futbol.” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

Con esta medida, las autoridades buscan reducir los problemas de traslado en la ciudad y permitir que estudiantes, maestras y maestros puedan ver el partido inaugural.

¿Qué pasará cerca del Estadio Guadalajara?

FIFA Fan Fest Guadalajara. Foto: Omar Hernández

El gobernador de Jalisco también pidió apoyo a las empresas ubicadas alrededor del Estadio Guadalajara para suspender actividades durante el 11 de junio.

De acuerdo con Pablo Lemus, esta medida ayudaría a disminuir la carga de movilidad en la zona durante la jornada mundialista.

“Las empresas que están alrededor del Estadio Guadalajara nos ayudarían mucho con la suspensión de actividades. Ya se ha anunciado que los Poderes Judicial Federal y Judicial Estatal van a suspender actividades el día 11 porque ustedes saben que son vecinos de el Estadio eh Guadalajara”. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

El mandatario estatal señaló que los Poderes Judicial Federal y Judicial Estatal ya anunciaron la suspensión de actividades ese día.

¿Qué recomiendan las autoridades para asistir?

FIFA Fan Fest Guadalajara. foto: Omar Hernández

Debido a la afluencia proyectada para el día de la inauguración, las autoridades locales recomendaron a los asistentes anticipar sus traslados.

También pidieron revisar los canales oficiales para asegurar su lugar en la jornada deportiva y conocer posibles actualizaciones del itinerario.

El llamado principal es llegar con tiempo, tomar previsiones de movilidad y mantenerse atento a la información oficial sobre el FIFA Fan Fest Guadalajara.

Datos clave del FIFA Fan Fest Guadalajara

Inicio: 11 de junio

11 de junio Apertura de puertas: 10:00 de la mañana

10:00 de la mañana Cierre: 23:00 horas

23:00 horas Lugar: Centro Histórico de Guadalajara

Centro Histórico de Guadalajara Acceso: gratuito

gratuito Atractivos: pantallas gigantes, áreas interactivas y entretenimiento familiar

pantallas gigantes, áreas interactivas y entretenimiento familiar Motivo: ceremonia inaugural y primer partido de la Selección Mexicana

Con este evento, Guadalajara se prepara para recibir a miles de asistentes durante el arranque del Mundial, con pantallas, actividades gratuitas y medidas especiales de movilidad.