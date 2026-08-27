¡Orgullo mexicano! Kenia Lechuga conquista el Campeonato Mundial de Remo Ámsterdam 2026

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Kenia Lechuga en el Mundial de remo 2026 Foto: Comité Olímpico Mexicano



Kenia Lechuga conquistó el título en el Campeonato Mundial de Remo Ámsterdam 2026, logrando así lo que había buscado durante 20 años.

Fue en la prueba LW1x, con un impresionante tiempo de 7:29.16, con el que logró subir al podio en primer lugar.

“Durante todos estos años, en mis 20 años en el remo, intenté dar lo mejor, y este es el resultado”, dijo la atleta mexicana.

¡Kenia Lechuga es CAMPEONA DEL MUNDO! 🌎🏆

La mexicana conquistó el título en el Campeonato Mundial de Remo Ámsterdam 2026, en la prueba LW1x, con un impresionante tiempo de 7:29.16.

¡ORGULLO MEXICANO! 🇲🇽🫶 pic.twitter.com/gD7gsUJfX6 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 27, 2026

La también campeona centroamericana de Santo Domingo 2026 logró el título en una competencia que demostró su determinación, pues ya en los 500 metros finales tenía una clara ventaja sobre sus competidoras.

Por su parte, la neerlandesa Femke van de Vliet fue quien completó el podio al finalizar la competencia con la medalla de bronce. “Me siento muy feliz. No lo puedo creer”, afirmó la regiomontana.

Cabe señalar que con este logro Kenia logra tener la tripleta de medallas en esta competencia, pues fue en 2023, durante la justa que tuvo lugar en Belgrado, cuando se apoderó de la plata.

Mientras que el bronce lo consiguió durante la justa de 2025 en Shanghái y ahora se consagra, un año después, con la presea dorada.

Cabe señalar que la deportista mexicana dominó toda la prueba Lightweight Single Sculls (LW1x), convirtiéndose en una de las figuras a seguir para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con la mira puesta en superar los cuartos de final que logró en París 2024.

¿Quién es Kenia Lechuga?

Kenia Lechuga es una deportista mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León, nacida el 26 de junio de 1994.

Desde muy corta edad comenzó su amor por el remo, gracias a la presa La Boca, ubicada en la zona de donde era originaria Kenia.

“Cuando estábamos en la secundaria, las autoridades nos invitaron y fue algo que me gustó mucho de inmediato porque estaba en contacto con el medio ambiente”, llegó a comentar.

Durante su trayectoria deportiva ha representado a México en tres ediciones de Juegos Olímpicos: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.

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