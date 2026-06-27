Kenia Lechuga gana oro en la Copa del Mundo de Remo en Lucerna y reafirma su dominio internacional

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La mexicana gana oro en la Copa del Mundo de Remo. Foto: Reuters

La remera mexicana Kenia Lechuga volvió a colocarse en lo más alto del podio internacional al conquistar la medalla de oro en la III Copa del Mundo de Remo 2026, disputada en Lucerna, Suiza. En una actuación sólida y estratégica, la mexicana se impone en la prueba LW1x, scull individual ligero femenil, con un tiempo de 07:35.32 minutos en la Final A, resultado que confirma su gran momento competitivo dentro del circuito mundial.

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La competencia se desarrolla en la tradicional sede de Lucerna, uno de los escenarios más importantes del remo internacional, donde Lechuga mantiene un ritmo dominante desde los primeros metros de la prueba.

La mexicana controla la carrera desde el arranque y sostiene el liderato en cada parcial, mostrando consistencia técnica y resistencia en los 2 mil metros del recorrido.

En el desglose de su actuación, Lechuga pasa los primeros 500 metros con un registro de 01:49.17, marca que le permite colocarse en posición de control frente al grupo.

Para el kilómetro, ya registra 03:45.66, manteniendo ventaja sobre sus principales rivales, al llegar a los mil 500 metros, marca 05:42.13, consolidando una diferencia que comienza a definir la competencia. Finalmente, cruza la meta con 07:35.32 minutos, suficiente para asegurar la medalla de oro con autoridad.

#Remo 🚣



¡CAMPEONA! 🏆



Kenia Lechuga 🇲🇽 se lleva la última presea dorada del LW1x en la Copa del Mundo III en Lucerna 🇨🇭 con tiempo de 07:35.32 ⏰



👉Termina el serial de Copas del Mundo con 2 oros en esta prueba pic.twitter.com/vgChGUBcet — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) June 27, 2026

El podio lo completan la neerlandesa Femke van de Vliet, quien se queda con la medalla de plata con un tiempo de 07:41.92, y la irlandesa Isobel Clements, que finaliza tercera con 07:42.55. La mexicana logra una ventaja de más de seis segundos sobre sus perseguidoras, una diferencia amplia en pruebas de este nivel, lo que refleja el control total que ejerce durante la final.

Este triunfo representa la segunda medalla de oro para Kenia Lechuga dentro del serial de Copas del Mundo de Remo 2026. Previamente, la mexicana ya había ganado la primera parada del año en Sevilla, España, donde también se impone en la prueba LW1x con un tiempo de 07:27.73 minutos, consolidando así un arranque de temporada altamente competitivo.

El resultado en Lucerna no solo confirma su regularidad, sino también su capacidad para mantenerse entre las mejores especialistas del scull individual ligero a nivel mundial. A lo largo del serial, Lechuga se posiciona como una de las figuras más constantes del remo internacional, con presencia recurrente en finales y podios.

Además, la jornada en Suiza tiene un significado especial para la mexicana, un día antes de la final, Lechuga gana su serie eliminatoria precisamente en el día de su cumpleaños número 32. Tras esa actuación, la atleta celebra con una frase que resume su momento deportivo: “ganando y brillando”, declaración que acompaña su avance hacia la Final A.

Con este nuevo oro, Kenia Lechuga cierra su participación en la Copa del Mundo III con otra actuación destacada para México. Su marca de 07:35.32 minutos en Lucerna no solo le da el primer lugar, sino que también refuerza su estatus como una de las principales exponentes del remo mexicano en la élite internacional.

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