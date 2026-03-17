Pablo Jurado, exportero de Toluca muere a los 22 años; el club emitió sus condolencias

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Pablo Jurado estuvo cinco años en Toluca. Foto: Getty | Ilustrativa

El equipo de futbol Toluca informó sobre la muerte de Pablo Jurado, exportero de sus fuerzas básicas, quien falleció a los 22 años de edad este lunes 15 de marzo.

El equipo del Estado de México emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia y amigos del guardameta.

“Nuestras condolencias y mejores deseos a familiares y amigos”.

Asimismo, la Federación Mexicana de Futbol lamentó la muerte del futbolista y compartió un mensaje tras confirmarse su fallecimiento.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Que descanse en paz”.

La noticia ha consternado a familiares, amigos y seguidores de los Diablos Rojos, quienes han manifestado sus condolencias y han compartido mensajes de apoyo en redes sociales.

Entre los mensajes publicados destacan:

“Mi más sentido pésame, que Dios les dé fuerzas para seguir adelante”

“Querido primo, hoy el cielo tiene un ángel más y se llevó al mejor de todos los ángeles terrenales que pueden existir. Descansa en paz, Pablito, te amaremos siempre toda tu familia”

“Un fuerte abrazo a toda su familia y seres queridos, siempre en nuestros corazones, Pablo”

“Nuestras condolencias a toda la familia, amigos y compañeros de la UP”

“QEPD. Luz y progreso”

Hasta el momento, la familia de Pablo Jurado no ha emitido un comunicado oficial en el que se revelen las causas de su fallecimiento.

El paso de Pablo Jurado en Toluca

Desde muy joven, Pablo Jurado tuvo un acercamiento con el futbol en Toluca, donde inició sus primeros pasos con el club en 2019.

Posteriormente, en 2020, llegó a la categoría Sub-17, donde destacó por su desempeño como portero, lo que le permitió avanzar a la Sub-20 en 2022.

Para 2023, el guardameta logró integrarse a la Sub-23, etapa que marcó parte de su desarrollo dentro de las fuerzas básicas del Toluca.

Su proceso formativo lo mantuvo cinco años vinculado con los Diablos Rojos, aunque al año siguiente ya no hubo registro de su presencia en el club.

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