El Mundial más caro de la historia: costos disparados a menos de tres meses del evento

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El Mundial 2026 es el más caro. Foto: AFP

A menos de tres meses para el inicio del Mundial 2026, los precios para asistir al evento continúan en aumento, especialmente en lo que respecta a boletos, vuelos y hospedaje, en este reportaje se expone cómo el costo de vivir la experiencia mundialista se ha disparado, poniendo en evidencia que este será la Copa del Mundo más cara de la historia.

Carlos Morales, un joven que ha hecho del futbol y los Mundiales una pasión, a lo largo de los años ha viajado por el mundo para presenciar cada Copa del Mundo, y para este 2026 ya tiene asegurados cinco boletos.

“Para mí, el futbol se ha convertido en mi vida, me ha dado mis mejores amigos, me ha dado mis mejores experiencias”, menciona Morales, quien comenzó su travesía mundialista en Brasil 2014. En esa edición, con 28 mil pesos pudo disfrutar de un mes completo de actividades en el país anfitrión. Sin embargo, los costos actuales distan mucho de aquellos tiempos. “Ahorita el boleto más barato que encuentras en reventa está en 70 mil pesos, 80 mil pesos”, señala.

El costo de los boletos se dispara

De acuerdo con la investigación, los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026, al 13 de marzo, van desde los 55 mil hasta el millón 520 mil pesos. El aumento es evidente: los boletos más baratos han subido un 8.5%, mientras que los más caros lo han hecho en un 3.6%.

En palabras de Carlos Morales, los boletos en palco para la inauguración pueden superar los un millón 200 mil pesos, una cifra que refleja la alta demanda y el impacto de la reventa.

Los vuelos también suben de precio

Los vuelos para el Mundial también han experimentado cambios importantes en sus precios. Para los viajeros provenientes de Guadalajara y Monterrey, los vuelos hacia el duelo contra Sudáfrica en CDMX han aumentado en promedio un 13% en los más baratos, mientras que los más caros han tenido una disminución del 4%. Los precios varían entre los mil 768 y los 19 mil pesos.

Desde Estados Unidos o Canadá, los boletos de avión rondan entre los 5 mil 577 pesos en clase económica y los 41 mil pesos en clase ejecutiva. En el último mes, los precios más caros han bajado hasta un 25%.

En cuanto a hospedaje, los costos también presentan una variedad considerable, Javier Puente, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, destaca que los precios de alojamiento se agrupan en categorías que van desde lo cómodo hasta el lujo.

Los costos más bajos van desde los 2 mil pesos, mientras que los más altos superan los 20 mil pesos.

Puente explica que, en días que no sean de partido, las tarifas promedio durante el Mundial rondarán entre los mil 500 y los 12 mil pesos.

Reservaciones a la alza

Hasta marzo de 2026, las reservas en hoteles de la Ciudad de México ya alcanzan un 30%, mientras que en Jalisco y Monterrey el porcentaje supera el 60%.

En plataformas de alojamiento, los costos de los lugares más baratos han subido un 6% en promedio, mientras que los más caros han experimentado una caída del 36%.

Para aquellos que planean asistir al debut de Estados Unidos en el Sofi Stadium, los costos van de 32 mil pesos a 986 mil pesos por persona, con una caída de hasta el 45% en los precios más altos en comparación con febrero.

En Toronto, los paquetes para ver a Canadá pueden costar entre 35 mil y un millón de pesos, dependiendo del tipo de alojamiento, vuelo y boleto. En este caso, los paquetes más baratos bajaron un 18%, mientras que los más caros tuvieron una leve subida del 0.55%.

Carlos Morales: “Este es el Mundial más caro que ha habido”

Carlos Morales, con su experiencia y perspectiva, no duda en afirmar: “Este es el Mundial más caro que ha habido”. Y es que, con el aumento constante de los precios, la posibilidad de asistir al evento se vuelve un desafío para muchos aficionados, quienes deben ajustar su presupuesto si quieren cumplir el sueño de presenciar el Mundial de Futbol 2026.

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