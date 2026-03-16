Confederación Asiática de Fútbol descarta retiro de Irán del Mundial 2026

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Irán no estaría fuera del Mundial 2026. Foto: AFP

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) descartó que exista, por ahora, un retiro de la Selección de fútbol de Irán de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que su secretario general, Windsor John, confirmara que no hay ninguna notificación oficial por parte de la federación iraní que indique una renuncia al torneo.

Durante una conferencia realizada en Kuala Lumpur, el directivo explicó que la federación iraní ha reiterado su intención de disputar el Mundial, pese a las especulaciones surgidas por el contexto internacional. John subrayó que la decisión final sobre la presencia del equipo corresponde exclusivamente a la federación nacional.

“Son miembros nuestros. Queremos que jueguen”, declaró en una conferencia de prensa en Kuala Lumpur, donde tiene su sede la AFC. “Hasta donde sabemos, Irán va a jugar.

“Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación (de fútbol de Irán) la que debe decidir si juega y, a día de hoy, la federación… nos ha dicho que van al Mundial”.

El secretario general también reconoció que el panorama es complejo debido a factores geopolíticos, pero insistió en que el organismo continental no ha recibido ninguna comunicación oficial que confirme una retirada. De acuerdo con el dirigente, Irán continúa como miembro pleno de la confederación y mantiene su lugar en el torneo tras haber conseguido su clasificación durante las eliminatorias asiáticas.

Las dudas sobre la presencia del combinado iraní aumentaron después de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que el equipo sería bienvenido en la Copa del Mundo, aunque expresó inquietudes relacionadas con la seguridad de la delegación durante el evento.

Ante ese escenario, la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán defendió públicamente su derecho a participar en el torneo.

En un posicionamiento oficial, el organismo aseguró que nadie puede impedir su presencia en la máxima cita del fútbol internacional y recordó que el Mundial es organizado por la FIFA y no por un solo país anfitrión.

Irán mantiene su lugar en el calendario del Mundial

De mantenerse el escenario actual, Irán disputará la fase de grupos del Mundial 2026 íntegramente en Estados Unidos. El calendario contempla su debut el 16 de junio ante Nueva Zelanda en Inglewood, California; posteriormente jugará el 21 de junio contra Bélgica en la misma sede y cerrará su participación en la fase de grupos el 27 de junio frente a Egipto en Seattle.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con un formato ampliado a 48 selecciones por primera vez en la historia del torneo.

En este contexto, una eventual retirada oficial de Irán sería un hecho inédito en la era moderna de la Copa del Mundo y obligaría a la FIFA a definir un mecanismo de sustitución para completar el cuadro del campeonato. Por ahora, la AFC sostiene que el equipo asiático mantiene firme su intención de competir en la próxima justa mundialista.

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