Panini no acierta en la lista final de México: 14 mundialistas sin estampa y aparecen seis que no van al Mundial

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Panini no acierta en la lista de México. Foto: Cuartoscuro

La publicación del álbum oficial de la Copa del Mundo 2026 generó debate entre los aficionados del futbol y los coleccionistas, luego de que se detectaran diferencias entre las estampas de la Selección Mexicana y la convocatoria definitiva presentada por el director técnico Javier Aguirre.

Entre las inconsistencias más comentadas destaca que 14 futbolistas que sí disputarán el Mundial no cuentan con una estampa individual en el álbum, mientras que seis jugadores que aparecen en la colección quedaron fuera de la lista final del Tricolor.

¿Por qué sucede esto?

Aunque para muchos coleccionistas esto parece un error difícil de explicar, la realidad es que se trata de una situación que ocurre prácticamente en cada Copa del Mundo y que responde a los tiempos de producción de uno de los productos más populares del torneo.

La empresa italiana Panini debe diseñar, imprimir y distribuir millones de álbumes y estampas en decenas de países varios meses antes del arranque del Mundial. Debido a ello, la compañía trabaja con listas de jugadores que tienen altas probabilidades de formar parte de las convocatorias y jugadores que aparecen en todo el proceso previo al mundial.

Sin embargo, entre la elaboración del álbum y la presentación de las listas definitivas suelen ocurrir lesiones, bajas de último momento, cambios de entrenador, problemas físicos o simplemente decisiones técnicas que modifican por completo algunos planteles.

Por esa razón, acertar con exactitud a los 26 jugadores que finalmente representarán a una selección resulta una tarea complicada. Incluso las propias federaciones, en muchos casos, todavía no tienen definida su convocatoria cuando Panini ya comenzó el proceso de impresión.

¿Qué jugadores de México aparecen y no irán al Mundial?

En el caso de México, los aficionados detectaron que jugadores que sí aparecen en el álbum finalmente no fueron considerados para el Mundial. Entre ellos destacan Hirving Lozano, Luis Malagón, Diego Lainez, Carlos Rodríguez, Érick Sánchez y Marcel Ruiz.

Mientras tanto, varios futbolistas que sí estarán presentes en la justa mundialista quedaron sin una estampa individual, algo que ha provocado comentarios y bromas en redes sociales por parte de los coleccionistas.

¿Qué tan común es que pase esto?

Lo ocurrido con México no es un caso aislado, en ediciones anteriores del Mundial también se registraron diferencias entre el álbum y las convocatorias definitivas. Para Qatar 2022, diversos recuentos realizados una vez que se confirmaron las listas oficiales encontraron que 78 jugadores que aparecían en el álbum Panini finalmente no disputaron el torneo, principalmente por lesiones o decisiones técnicas.

Casos destacados fueron los de Jesús “Tecatito” Corona con México, Giovani Lo Celso con Argentina, Timo Werner con Alemania y Marco Reus con Alemania, quienes aparecieron en la colección, pero se perdieron la Copa del Mundo por problemas físicos.

Actualización de plantillas

La situación fue tan común que Panini lanzó posteriormente un Update Set oficial para Qatar 2022 con 80 estampas, de las cuales 79 correspondían a jugadores que no habían sido incluidos en la colección original y reemplazaban a futbolistas que finalmente no participaron en el torneo.

Por ello, las diferencias detectadas en la convocatoria de México para el Mundial 2026 no representan un caso extraordinario, sino una situación que se ha repetido durante años debido a que el álbum debe entrar en producción mucho antes de que las selecciones anuncien sus listas definitivas.

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