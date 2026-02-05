El sorprendente diseño de los uniformes de Haití para Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Antecedente: uniformes de Haití en Beijing 2022. Foto: Getty Images

Haití vuelve a hacerse notar en unos Juegos Olímpicos de Invierno, aunque se trata de un país caribeño sin tradición en deportes sobre nieve, su presencia en Milano Cortina 2026 trasciende lo deportivo, luego de que el diseño de su uniforme se convirtiera en un mensaje de identidad y memoria histórica, incluso tras la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de ordenar el retiro de uno de sus símbolos principales.

La delegación haitiana contará con dos atletas en la cita invernal y competirá con uniformes diseñados por la reconocida diseñadora italo-haitiana Stella Jean, quien ya había vestido al país en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En esta ocasión, el diseño original incluía la imagen de Toussaint Louverture, líder de la revolución haitiana que dio origen a la primera república negra del mundo en 1804.

Sin embargo, el COI determinó que la imagen violaba la Carta Olímpica, la cual prohíbe cualquier tipo de simbolismo político, religioso o racial en sedes olímpicas.

Ante esta decisión, Jean optó por una solución creativa sin renunciar al mensaje de fondo, pintar sobre la figura del prócer, dejando visible únicamente un imponente caballo rojo avanzando sobre un exuberante fondo tropical, con la palabra “Haití” destacando en el cielo azul.

“Las reglas son reglas y deben ser respetadas”, explicó Jean a The Associated Press durante la presentación de los uniformes en la Embajada de Haití en Roma. “Pero para nosotros era importante que el caballo permaneciera. Sigue siendo el símbolo de la presencia de Haití en los Juegos Olímpicos”.

El caballo está inspirado en una obra del artista haitiano Edouard Duval-Carrié, que retrata a Louverture montado sobre un corcel rojo.

Además del traje para los esquiadores, Jean diseñó un look especial para las mujeres de la delegación, que incluye aros dorados y un tignon haitiano, el tradicional turbante que las mujeres afrodescendientes fueron obligadas a usar durante la época colonial. Hoy, ese elemento se resignifica como símbolo de orgullo y resistencia cultural.

“La presencia de Haití en los Juegos Olímpicos de Invierno no es una coincidencia, es una declaración”, afirmó el embajador haitiano en Italia, Gandy Thomas. “Puede que no seamos un país de invierno, pero somos una nación que se niega a ser confinada por las expectativas. La ausencia es la forma más peligrosa de borrado”.

Los atletas que portarán el mensaje

Los encargados de portar estos uniformes serán Richardson Viano, de 23 años, y Stevenson Savart, de 25. Viano hizo historia en Beijing 2022 al convertirse en el primer olímpico de invierno de Haití, mientras que Savart será el primer esquiador de fondo del país en competir en unos Juegos Olímpicos.

Ambos fueron adoptados por familias europeas cuando eran niños y encontraron en Haití una forma de reconectar con sus raíces. Para ellos, competir no solo es un reto deportivo, sino una oportunidad para mostrar una cara distinta de su país.

“Cuando se habla de Haití, casi siempre es en términos catastróficos”, dijo Viano. “Esto es una forma de mostrar algo bonito”.

