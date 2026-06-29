¿Playera del Tri original o pirata? Sólo una minoría puede pagar hasta 3 mil pesos

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La pasión por apoyar a la Selección de México se refleja en las calles de la Ciudad de México, donde miles de aficionados buscan portar la playera del Tri. Sin embargo, mientras la versión oficial puede alcanzar precios de hasta 3 mil pesos, gran parte de los mexicanos opta por comprar versiones pirata que cuestan apenas 200 o 250 pesos.

Durante un sondeo realizado en calles de la capital, sólo una de las personas encuestadas aseguró haber comprado la playera original.

Diego, aficionado de la Selección Mexicana, contó que pagó 3 mil pesos por una versión oficial.

“Nunca he tenido una playera de México y dije pues que sea la única cuando el Mundial es en México”.

Pero no todos pueden darse ese lujo.

Ana, otra aficionada, explicó que decidió comprar una versión pirata por razones económicas.

“Ahorita se sale de nuestro presupuesto y la verdad sí están algo excedidas”.

La playera de México lidera ventas rumbo al Mundial

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Textil, la playera de la Selección Mexicana es actualmente la más vendida del Mundial, con 2 millones de piezas comercializadas en México.

Tan sólo de la versión para aficionados, la producción alcanza 5 millones de unidades, confeccionadas en Irapuato.

Sin embargo, el mercado informal crece al mismo ritmo.

Según Rafael Torre Lamuño, presidente de CANAINTEX, por cada playera oficial circulan entre tres y cuatro versiones pirata.

“Por cada oficial debe haber tres o cuatro piratas”.

Piratería de playeras mueve un negocio millonario

Expertos advierten que la piratería textil se convierte en un negocio altamente rentable durante eventos deportivos de gran escala como el Mundial.

Sergio Méndez Silva, abogado experto en propiedad industrial, aseguró que detrás de este tipo de delitos suelen operar redes más grandes.

“Generalmente, este tipo de delitos son actividades que explotan muy puntualmente el crimen organizado”.

Además, señaló que, aunque existen decomisos, pocas veces hay responsables detenidos.

“Sí aseguran los productos falsificados, sí destruyen dichos productos, pero nunca hay personas detenidas”.

IMPI ha decomisado mercancía por más de 28 millones de pesos

En operativos contra la piratería, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha retirado 99 mil productos entre playeras, gorras y souvenirs.

A esto se suma un decomiso en Tepito de 25 toneladas de ropa deportiva.

En total, estos aseguramientos representan un golpe económico de 28.3 millones de pesos.

Comprar una playera original equivale hasta a ocho días de salario

El precio promedio de una playera oficial de la Selección Mexicana oscila entre:

1,899 y 1,999 pesos en versión aficionado

2 mil 699 y 2 mil 799 pesos en versión jugador

Con un salario mínimo diario de 315.04 pesos, una persona tendría que destinar entre seis y ocho días completos de ingresos para comprar una playera oficial.

Liliana, una aficionada, resumió el dilema que enfrentan muchas familias.

“O comes o compras una playera de este precio, entonces es imposible para algunas familias mexicanas”.

Al final, para muchos aficionados, el debate no está en la autenticidad del producto, sino en demostrar apoyo a la Selección.

Como dijo Néstor, otro seguidor del Tri:

“Si te vas a cuestión de estatus, puede ser, pero en cuestión de pasión es la misma”.

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