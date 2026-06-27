México enfrentará a Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

GENERANDO AUDIO...

México enfrenta a Ecuador en la siguiente ronda. Foto: Claro Sports

México ya tiene definido su siguiente rival en los dieciseisavos de final, enfrentará a Ecuador en un duelo que se disputará el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, tras el cierre de la fase de grupos este sábado 27.

Sigue toda la información del Mundial 2026 en Claro Sports.

De acuerdo con Claro Sports, el cruce se confirmó luego de la jornada sabatina en la que Croacia venció a Ghana 2-1 e Inglaterra hizo lo propio ante Pnamá, con estas combinaciones quedó definido el encuentro entre Concacaf vs. Conmebol del siguientes martes.

¿Cómo llega Ecuador al juego de México?

Ecuador viene de una fase de grupos intensa en la que logró sellar su clasificación con una victoria ante Alemania, resultado que le permitió instalarse entre los mejores terceros lugares del torneo. Con ello, la “Tri” sudamericana avanzó a la siguiente ronda tras un inicio irregular en el que había caído por la mínima diferencia frente a Costa de Marfil y empatado sin goles contra Curazao.

Sin embargo, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece logró recomponerse en el momento clave. Cuando parecía quedar al borde de la eliminación, Ecuador firmó una de las sorpresas más importantes del torneo al imponerse a una selección europea de peso y asegurar su boleto a la fase de eliminación directa.

Del otro lado, la Selección Mexicana de Fútbol llega con un paso sólido a esta instancia. El conjunto dirigido por Javier Aguirre completó una fase de grupos perfecta, sumando victorias y sin recibir gol en contra, lo que ha reforzado la confianza del equipo anfitrión de cara a la fase decisiva del torneo.

El partido se jugará en el Estadio Ciudad de México, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en un escenario que promete un ambiente totalmente volcado a favor del conjunto local.

Un duelo con historia: México vs Ecuador

El enfrentamiento entre la Selección Mexicana de Fútbol y la Selección de fútbol de Ecuador no es nuevo en el panorama internacional. Ambas selecciones se han enfrentado en 25 ocasiones, con un balance favorable para el conjunto mexicano, 14 victorias, siete empates y cuatro triunfos para los sudamericanos.

No obstante, el presente reciente cuenta una historia diferente, en los últimos enfrentamientos, Ecuador ha logrado equilibrar la balanza e incluso imponerse en momentos clave. La última victoria de México en tiempo reglamentario ante la Tri se remonta a 2019.

Desde entonces, los equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones sin que el Tri pueda volver a ganar. En 2021, Ecuador sorprendió con una goleada 3-0 en un amistoso. Posteriormente, en 2022, ambas selecciones empataron 0-0 en otro duelo de preparación, mientras que en la Copa América 2024 repitieron igualdad sin goles en fase de grupos.

El antecedente más reciente llegó a finales de 2025, en un partido amistoso que terminó 1-1, con anotaciones de Germán Berterame por México y Jordy Alcívar por Ecuador, lo que confirmó la paridad actual entre ambas escuadras.

Un duelo de alto riesgo para el anfitrión

El encuentro representa una prueba importante para el equipo de Javier Aguirre, que buscará no solo mantener el paso perfecto mostrado en la fase de grupos, sino también romper la racha de cuatro partidos sin victoria ante Ecuador.

Por su parte, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece llega con confianza renovada tras su sorprendente clasificación y con la intención de seguir avanzando en el torneo como uno de los equipos revelación.

Con ambos equipos en buen momento y antecedentes recientes equilibrados, el duelo en la capital mexicana promete ser uno de los más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.