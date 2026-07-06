Presentan el balón con el que se jugará la final del Mundial 2026

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Trionda es el nombre del balón oficial del Mundial 2026 Foto: Reuters

La final del Mundial 2026 se jugará el próximo 19 de julio en el estadio MetLife Stadium, en Estados Unidos, y ya se ha presentado la versión especial del balón Trionda que se utilizará en ese partido.

En las redes oficiales de la marca Adidas y de la propia Copa del Mundo se puede ver el anuncio del ‘Trionda Final’, el cual deja atrás los colores verde, rojo y azul para adoptar un diseño en negro con dorado, en el que se puede leer “New York / New Jersey”.

El balón de la final del Mundial

Ya se ha dado a conocer cómo será la edición del balón del Mundial con el que se jugarán las semifinales de la Copa del Mundo, así como la gran final.

Esta edición deja atrás el diseño original de Trionda, el cual fue hecho como un homenaje a los tres países anfitriones que albergan la justa mundialista: Canadá, México y Estados Unidos.

Los colores rojo, verde y azul, donde se podían ver diseños que representaban a cada uno de los países, han sido sustituidos por el negro con dorado.

La tecnología de Trionda

En la actualidad se ha incorporado la tecnología al futbol, y esto incluye a los balones. El diseño del balón, a partir de cuatro paneles, incorpora costuras profundas que producen una estabilidad óptima en su desplazamiento aéreo.

Asimismo, la propia FIFA revela que la resistencia aerodinámica se distribuye de manera uniforme, mientras que los relieves mejoran la adherencia al golpear o conducir la pelota.

Pero, además del diseño, la tecnología también se incluye en los sensores de movimiento de 500 Hz de última generación, que envían datos precisos al VAR para mejorar la toma de decisiones, como ocurrió en el partido de Croacia vs Portugal, donde gracias a este sistema se marcó un fuera de lugar.

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