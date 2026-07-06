Vuelos entre Miami y Venezuela: esto se sabe sobre la reapertura del principal aeropuerto del país sudamericano  

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Foto: AFP

Los vuelos entre Miami y Venezuela continúan afectados por el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país, que permanece sin operaciones comerciales desde los terremotos que impactaron el norte del territorio el 24 de junio.

Aunque en los últimos días han circulado versiones sobre una posible reapertura, hasta el momento no existe una fecha oficial para el restablecimiento de los vuelos comerciales en Maiquetía, lo que mantiene en incertidumbre a pasajeros, aerolíneas y agencias de viaje.

En paralelo, el sector aeronáutico ha tenido que reorganizar rutas, frecuencias y conexiones, mientras se mantiene el transporte de ayuda humanitaria hacia Venezuela.

American Airlines mantiene suspensión de vuelos entre Miami y Caracas

La aerolínea estadounidense American Airlines confirmó que mantiene canceladas sus operaciones comerciales hacia Caracas.

La compañía explicó que el servicio regular entre Miami y Caracas permanecerá suspendido al menos hasta el 10 de julio, y que cualquier reactivación dependerá de la reapertura oficial del aeropuerto de Maiquetía y de las condiciones operativas en el país.

Sin embargo, la empresa aclaró que continúa realizando vuelos humanitarios puntuales entre Miami y Caracas, destinados exclusivamente al traslado de suministros de emergencia, equipos médicos y apoyo logístico. Estas operaciones no incluyen pasajeros.

La suspensión también impacta la ruta prevista entre Miami y Maracaibo, cuyo inicio estaba programado inicialmente para el 14 de julio, pero que ahora queda sujeto a revisión.

Además, American Airlines implementó medidas de flexibilidad para los pasajeros afectados, incluyendo cambios de itinerario sin penalización y opciones de reembolso según el tipo de boleto.

Maiquetía sigue cerrado y Valencia concentra parte de la operación aérea

Hasta ahora, las autoridades venezolanas no han confirmado una fecha para la reapertura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía a vuelos comerciales.

Mientras se evalúan los daños y las condiciones de seguridad, el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia ha asumido un rol clave en la conectividad internacional del país.

Desde Valencia se mantienen operaciones hacia destinos como Madrid (España), Bogotá (Colombia), Panamá y Punta Cana (República Dominicana), además de vuelos nacionales, lo que lo convierte en el principal punto alternativo para la salida y llegada de pasajeros internacionales.

El ajuste de operaciones ha generado congestión en algunas rutas y dificultades logísticas, especialmente para viajeros que tenían boletos originalmente programados desde Maiquetía.

Recomendaciones para quienes viajan entre Estados Unidos y Venezuela

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) y del Consejo Superior de Turismo (Conseturismo), Vicky Herrera de Díaz, explicó para el medio Unión Radio que el sector continúa trabajando en la reorganización de rutas internacionales tras la emergencia.

Según indicó, aerolíneas y autoridades están intentando estructurar un esquema que permita recuperar progresivamente las frecuencias aéreas previas a los terremotos. Sin embargo, advirtió que algunas compañías aún no han logrado reordenar completamente sus operaciones, lo que ha dejado pasajeros varados o con cambios de itinerario.

Herrera recordó que, tras el cierre de Maiquetía para vuelos comerciales, el aeropuerto de Valencia ha asumido gran parte del tráfico internacional, pero con limitaciones operativas derivadas de la contingencia.

Ante este escenario, emitió una serie de recomendaciones para los viajeros:

Llegar al aeropuerto con al menos seis horas de anticipación.

Evitar equipaje excesivamente grande, debido a restricciones en la capacidad de carga por la operación de emergencia.

Llevar alimentos ligeros o snacks, ya que algunos servicios dentro de los aeropuertos pueden estar limitados.

Mantener paciencia y flexibilidad ante posibles cambios o retrasos.

En caso de viajar con niños, reforzar la planificación y prever tiempos de espera más largos.

“Estamos en una situación de contingencia y quienes trabajan en el aeropuerto también están afectados por lo que está ocurriendo. Hay que ser pacientes, empáticos y comprender el esfuerzo que se está realizando”, señaló Herrera.

¿Cuáles son las aerolíneas que viajan desde Estados Unidos a Venezuela?

Actualmente, los viajeros que salen desde Miami, Florida, pueden llegar a Venezuela mediante conexiones internacionales o vuelos directos, dependiendo de la aerolínea.

Aerolíneas internacionales

Copa Airlines: la compañía reanudará sus operaciones hacia Valencia a partir del 14 de julio, con conexión desde Miami vía Ciudad de Panamá

Avianca: la empresa retomará sus vuelos desde el 10 de julio, también con conexión en Bogotá y destino final en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia.

Ambos casos, comprobados a través de la web de reservas de cada aerolínea al cierre de este artículo.

Foto: Captura de pantalla

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Aerolínea nacional

Láser Airlines: mantiene activa la ruta Miami-Barcelona (Anzoátegui) con un vuelo diario de ida y otro de regreso.



A diferencia de otras aerolíneas, las reservas actualmente no se realizan a través de la página web, sino únicamente mediante su centro de atención telefónica en el +1 (305) 602-4617.



El itinerario vigente es el siguiente:

Miami – Barcelona (Venezuela): salida a las 7:30 am desde el Aeropuerto Internacional de Miami y llegada a las 11:00 am al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en Barcelona. Barcelona – Miami: salida a las 12:45 pm y llegada a las 4:15 pm al Aeropuerto Internacional de Miami.

A diferencia de otras aerolíneas, las reservas actualmente no se realizan a través de la página web, sino únicamente mediante su centro de atención telefónica en el +1 (305) 602-4617. El itinerario vigente es el siguiente:

Un sistema aéreo en ajuste tras la emergencia

Por ahora, la reapertura del aeropuerto de Maiquetía en La Guaira sigue sin fecha confirmada, mientras el sistema aéreo venezolano continúa operando bajo un esquema de contingencia.

La recuperación de las rutas entre Miami y Venezuela dependerá de la evolución de la infraestructura aeroportuaria y de las decisiones de las autoridades aeronáuticas, en coordinación con las aerolíneas internacionales.

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