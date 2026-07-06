Licencia de conducir en Nueva York para indocumentados 2026: cómo tramitarla 

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Foto: AFP

Nueva York es uno de los estados que autoriza a los inmigrantes indocumentados a solicitar una licencia de conducir gracias a la denominada Ley de Acceso y Privacidad para Conductores, conocida como “Green Light Law”. Esto significa que una persona puede obtener una licencia estándar aunque no tenga un permiso de trabajo, una visa o un estatus migratorio regular.

De acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés), los solicitantes deben demostrar su identidad y residencia en el estado, aprobar los exámenes obligatorios y pagar las tarifas correspondientes.

¿Dónde iniciar el trámite?

El proceso debe realizarse en cualquier oficina del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV).

Antes de acudir, las autoridades recomiendan revisar el listado oficial de documentos aceptados y, si es posible, solicitar una cita para reducir los tiempos de espera.

¿Los inmigrantes indocumentados pueden obtener una licencia de conducir en Nueva York?

Sí. El DMV de Nueva York establece que el estatus migratorio no es un requisito para obtener una licencia de conducir estándar.

Esto significa que los inmigrantes indocumentados pueden realizar el trámite siempre que acrediten su identidad y su dirección de residencia en el estado de Nueva York. El DMV tampoco exige presentar un número de Seguro Social para este tipo de licencia.

Sin embargo, esta licencia no sirve como identificación federal y no puede utilizarse para abordar vuelos nacionales sujetos a la normativa REAL ID ni para ingresar a edificios federales donde se requiera una identificación compatible.

¿Qué documentos necesitas para solicitar la licencia?

El DMV utiliza un sistema de puntos para verificar la identidad del solicitante.

Entre los documentos que suelen aceptarse se encuentran:

Pasaporte vigente del país de origen

Matrícula consular

Documento nacional de identidad

Facturas recientes de servicios públicos

Contrato de alquiler

Registros escolares

Correspondencia oficial con tu dirección

El DMV recomienda revisar previamente la lista oficial de documentos aceptados para asegurarse de reunir la puntuación necesaria antes de acudir a una oficina.

¿Cómo es el proceso para obtener la licencia?

El procedimiento es prácticamente el mismo que sigue cualquier otro residente de Nueva York.

Primero, el solicitante debe reunir los documentos requeridos y acudir a una oficina del DMV para presentar la solicitud.

Posteriormente deberá:

Aprobar el examen de visión

Aprobar el examen teórico o escrito

Obtener un permiso de aprendizaje (learner permit)

Completar las prácticas de manejo exigidas por la ley estatal

Aprobar el examen práctico de conducción

Pagar la tarifa correspondiente

Una vez cumplidos estos requisitos, el DMV emitirá la licencia de conducir.

¿Qué pasa si también eres solicitante de asilo?

Las reglas cambian ligeramente para quienes tienen un caso de asilo pendiente.

Según la organización Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), los solicitantes de asilo que cuentan con un permiso de trabajo vigente pueden solicitar incluso una licencia REAL ID, siempre que cumplan con los requisitos federales.

En estos casos normalmente se solicita:

Pasaporte vigente

Permiso de trabajo válido

Tarjeta del Seguro Social

Documentos que acrediten domicilio en Nueva York

En algunos casos, documentos relacionados con el proceso migratorio, como el formulario I-797 o el recibo de la solicitud de asilo

¿Qué hacer si el DMV rechaza tu solicitud?

ASAP recomienda que, si una persona cumple con todos los requisitos legales y aun así un empleado del DMV rechaza el trámite, intente nuevamente.

La organización señala que puede ser útil acudir a otra oficina del DMV o solicitar que otro funcionario revise la documentación, ya que en ocasiones existen errores de interpretación sobre las normas aplicables a inmigrantes.

Asimismo, el estado de Nueva York cuenta con la Línea Directa para Nuevos Americanos bajo el número 1-800-566-7636, donde los residentes pueden recibir orientación sobre licencias de conducir y otros trámites.

¿La licencia sirve para viajar dentro de Estados Unidos?

Depende del tipo de licencia.

La licencia estándar emitida bajo la Green Light Law incluye la leyenda “Not for Federal Purposes”, por lo que no cumple con los requisitos de la REAL ID.

Desde el 7 de mayo de 2025, los adultos necesitan una identificación compatible con REAL ID —o un pasaporte válido— para abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos.

Por ello, quienes únicamente obtengan la licencia estándar deberán presentar otro documento aceptado por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) cuando viajen por vía aérea.

¿Existen restricciones para conducir en otros estados?

En términos generales, una licencia emitida por Nueva York permite conducir en otros estados del país.

No obstante, organizaciones como ASAP advierten que algunos estados, entre ellos Florida y Wyoming, podrían no reconocer determinadas licencias estándar de Nueva York con la leyenda “Not for Federal Purposes” en ciertas circunstancias.

Por ello, si se planea conducir regularmente en esos estados, se recomienda consultar previamente con un abogado especializado en inmigración o revisar la normativa vigente.

¿Los indocumentados pueden obtener una licencia comercial (CDL)?

No en la actualidad. Desde el 16 de marzo de 2026, una norma federal impide que solicitantes de asilo y otros inmigrantes obtengan nuevas Licencias Comerciales de Conducir (CDL), necesarias para operar camiones, autobuses y otros vehículos pesados.

Diversas organizaciones han impugnado judicialmente esa medida, pero mientras permanezca vigente, los inmigrantes afectados no podrán obtener una nueva licencia comercial.

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