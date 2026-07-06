Familias en riesgo por incendio subterráneo en Galeana, Nuevo León

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Foto: Magda Guardiola

Desde los años 90, la geografía de El Potosí, en Galeana, Nuevo León; cambió para siempre. Lo que antes era la Laguna de Ciénega Grande se trasminó, dejando al descubierto materia orgánica que, por causas aún bajo estudio, comenzó a incinerarse bajo los pies de sus habitantes.

“Comenzó a hundirse, había unos árboles más grandes que estos, se fueron para abajo; se fue bajando la tierra”, comentó Isaias Cardona, habitante el El Potosí

En Galeana, Nuevo León, la tierra se consume desde adentro

Hoy, el daño se extiende por aproximadamente 400 hectáreas. Son grietas de hasta 2.8 metros de profundidad donde el fuego subterráneo no da tregua, convirtiendotierras fértiles en una zona de desastre que los pobladores comparan con un escenario de guerra.

“Se está desplazando por la tierra, es lo que ha provocado esas grietas. Se nos están incinerando nuestras tierras. Por las noches se viene la nube, haga de cuenta como si fuera algo misterioso, se viene la nube de gas y sube muy alto, cuando el clima está sereno. Imagínese que fue una guerra nuclear ahí, ya no quedó nada”, dijo Héctor Ramirez, encargado de los servicios públicos de El Potosí.

Unas 80 familias han tenido que desplazar su ganado y sus cultivos. Pero no solo es la pérdida de la tierra, 834 habitantes respiran diariamente una mezcla peligrosa de monóxido de carbono, metano y azufre, que ya hace estragos en la salud de la población, irritando las vías respiratorias.

“El problema es que nos perjudican las mañanas el olor que suelta. Más que nada que nos ayuden lo más rápido que se pueda por las enfermedades que si nos están perjudicando aquí a la comunidad“, explicó Mario Alberto Ramirez, comisariado ejidal de El Potosí

Investigadores de la UNAM y la Universidad de Nuevo León han realizado estudios científicos en la zona, sin embargo, los habitantes denuncian que los resultados se han quedado en la academia y no se han traducido en acciones de remediación, que puedan evitar una tragedia mayor.

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