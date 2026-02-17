Las hazañas más sorprendentes y las caídas que han marcado los Juegos Olímpicos de Invierno 

GENERANDO AUDIO...

Hazañas y caídas en los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: AFP / Getty Images

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 han dejado postales inolvidables, desde campeones que rompieron barreras de edad, países que conquistaron sus primeras medallas y caídas que cambiaron el rumbo de la competencia invernal en Italia.

Oro a los 41 años para Elana Meyers Taylor

Una de las historias más inspiradoras llegó desde el bobsleigh, la estadounidense Elana Meyers Taylor conquistó el oro en monobob a los 41 años, logrando su primer título olímpico tras cinco participaciones en Juegos de Invierno. Con ello se convirtió en la mujer estadounidense de mayor edad en ganar un oro invernal y amplió su legado como una de las atletas más condecoradas de su disciplina.

El momento conmovedor que se llevó los reflectores fue en el que se puede ver a Elana Meyers arrodillarse frente a su hijo y, aún emocionada y con lágrimas en los ojos le empieza a explicar con señas la magnitud de su triunfo “mamá ganó” dice. El gesto, sencillo desató aplausos tanto en la pista como en redes sociales.

Jordan Stolz confirma su reinado en el hielo

En el patinaje de velocidad, el joven estadounidense Jordan Stolz reafirmó su dominio al conquistar el oro en los 500 metros, sumando su segundo título en Milano Cortina tras haber ganado también los 1000 metros. Su actuación confirmó su condición de figura emergente del circuito internacional.

Récord olímpico en patinaje de velocidad femenil

La neerlandesa Femke Kok rompió el récord olímpico en los 500 m femeninos, con un tiempo impresionante de 36.49 segundos, consolidándose como una de las figuras más dominantes del patinaje de velocidad en estos Juegos.

Johannes Høsflot Klæbo rey del esquí de fondo

El noruego Johannes Høsflot Klæbo se consolidó como el atleta más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno al ganar su noveno oro olímpico, superando a leyendas de este deporte y sumando también su undécima medalla olímpica en total, esta marca lo coloca como uno de los grandes de todos los tiempos.

Italia rompe su récord histórico de medallas

La delegación anfitriona alcanzó un máximo histórico en Juegos de Invierno, superando su mejor actuación anterior, la de Lillehammer 1994, con nueve medallas doradas y un total de 24 hasta ese momento. El éxito fue posible, en parte, gracias a actuaciones estelares en biatlón y esquí alpino.

Patinaje artístico: momentos históricos y sorpresas

La disciplina artística regaló páginas memorables, la pareja conformada por Anastasiia Metelkina y Luka Berulava obtuvo la primera medalla olímpica de invierno en la historia de Georgia, un logro sin precedentes para su país.

Por su parte, Japón brilló con el oro en parejas gracias a Riku Miura y Ryuichi Kihara, quienes ofrecieron una actuación limpia y sólida en la final.

Francia y Noruega imponen su jerarquía

En biatlón, Francia consiguió su primer oro olímpico en el relevo masculino gracias al trabajo colectivo de Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin y Fabien Claude.

El cuarteto se impuso tras una definición cerrada en una de las pruebas más exigentes del programa, combinando precisión en el tiro y resistencia en el esquí de fondo, en una actuación que marcó un hito para el equipo galo en esta edición olímpica.

Mientras tanto, el noruego Jens Luraas Oftebro logró su segundo oro en combinado nórdico, consolidándose como una de las grandes figuras de estos Juegos gracias a una remontada decisiva en la etapa de esquí de fondo.

Snowboard y half-pipe

En snowboard half-pipe, la joven surcoreana Choi Gaon sorprendió al coronarse campeona y superar a figuras consolidadas como Chloe Kim, quien ganó la plata en una prueba vibrante.

Hazañas en el esquí alpino

El esquí alpino también tuvo momentos históricos, el brasileño Lucas Pinheiro Braathen ganó el eslalon gigante masculino, otorgándole a Brasil, y a Sudamérica, una medalla inédita en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

En la rama femenina, la italiana Federica Brignone subió a lo más alto del podio en el eslalon gigante, sumando otra alegría para la delegación anfitriona.

Mexicanos que dejaron huella en Milano Cortina 2026

La delegación mexicana también escribió su propio capítulo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. En patinaje artístico, Donovan Carrillo volvió a colocarse entre los mejores del mundo al clasificarse a la final olímpica, consolidando su papel como referente histórico de México en esta disciplina.

En esquí alpino, Lasse Gaxiola compitió en el slalom masculino enfrentando condiciones exigentes en la pista, mientras que Sarah Schleper, experimentada representante nacional, volvió a portar los colores mexicanos en la máxima justa invernal.

A ellos se sumaron Allan Corona, quien también representó a México en esquí alpino, y Regina Orozco, parte del equipo nacional en la justa invernal.

Más allá de los resultados, su presencia reafirma el crecimiento y la continuidad de México en deportes tradicionalmente dominados por potencias europeas y norteamericanas.

Caídas que estremecieron la competencia

Los Juegos también dejaron momentos de tensión, la suiza Sarah Hoefflin, campeona olímpica en slopestyle, sufrió una aparatosa caída durante la ronda clasificatoria tras perder el control en un salto. Aunque no requirió atención médica de gravedad, quedó fuera de la final, en uno de los episodios más impactantes de la justa.

Caída de Elias Lajunen en esquí acrobático

El esquiador finlandés Elias Lajunen, de solo 18 años, sufrió una impactante caída durante la clasificación de esquí big air, en la que perdió el control al aterrizar y quedó inconsciente por unos instantes antes de ser trasladado en camilla. Fue hospitalizado por una lesión facial, aunque después se informó que no tuvo daños graves mayores.

Caída de Choi Gaon

En snowboard halfpipe femenil, la surcoreana Choi Gaon protagonizó uno de los momentos de mayor tensión, la joven campeona perdió estabilidad tras un aterrizaje comprometido y terminó sobre la nieve ante la mirada expectante del público.

Aunque el impacto generó preocupación inmediata, logró incorporarse tras recibir atención.

Caída devastadora de Lindsey Vonn

La excampeona olímpica estadounidense Lindsey Vonn protagonizó uno de los momentos más dramáticos de la justa, sufrió un terrible accidente en la prueba de descenso, fracturándose la tibia y requiriendo cirugía tras no poder soltar los esquís al caer.

Estados Unidos deja fuera a Corea

En la prueba de relevos en el patinaje de velocidad por equipos mixto sucedió un momento insólito que cambió por completo el rumbo de la competencia, dejando fuera de la lucha por las medallas a dos selecciones que tenían opciones reales de subir al podio.

La protagonista involuntaria del incidente fue la estadounidense Corinne Stoddard, quien sufrió una caída inesperada tras tropezar en plena pista. El desliz provocó un efecto inmediato, ya que la competidora de Corea del Sur, Gilli Kim, no pudo evitar el contacto y también terminó estrellándose contra el hielo en una escena que paralizó al público.

Ambas atletas quedaron tendidas en la pista, sin posibilidad de reincorporarse a tiempo para mantener a sus equipos en carrera. El accidente fue devastador, ya que las dos selecciones se quedaron sin opciones de pelear por una medalla.

Cam Bolton se lesiona entrenando

El snowboarder australiano Cam Bolton se rompió el cuello en un duro accidente durante un entrenamiento pocos días antes de que comenzaran las competencias, descartándolo de cualquier participación en Milano Cortina.

Tampoco fue ajeno al riesgo el canadiense Mark McMorris, quien sufrió una conmoción cerebral después de una caída en entrenamiento previo a su evento, aunque luego decidió competir pese a la lesión.

Errores decisivos en patinaje artístico

Aunque no fueron accidentes físicos graves, en patinaje artístico hubo errores significativos: el favorito estadounidense Ilia Malinin sufrió dos caídas durante su rutina que lo sacó de la lucha por la medalla de oro, un golpe para su candidatura y una de las imágenes más comentadas de la competencia.

El patinaje artístico es una de las pruebas que mas precisión requieren, por lo que es común encontrar caídas en momentos decisivos, aunque no terminan en lesiones, sí desestabilizan a los competidores.

