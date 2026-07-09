Isaac del Toro subió al podio y ya es tercer lugar general del Tour de Francia

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Isaac del Toro nuevamente en el podio del Tour de Francia Foto: Reuters

Isaac del Toro siguió brillando en el Tour de Francia al lograr entrar al podio al finalizar tercero en la etapa 6 de la carrera, que se llevó a cabo este 9 de julio.

Fue una jornada de alta montaña de 186 kilómetros, donde Tadej Pogacar se llevó la victoria, pero el mexicano llegó en la tercera posición, que, sumada a su triunfo en la etapa 2, lo llevó a ser tercero en la clasificación general.

El mexicano sigue sorprendiendo al mundo: además del podio provisional, ahora también porta el maillot blanco como líder de los jóvenes. 🚴‍♂️🐂 pic.twitter.com/0cZpRbwzyq — Claro Sports (@ClaroSports) July 9, 2026

Un nuevo podio para Isaac del Toro en el Tour de Francia

Isaac del Toro nuevamente se hizo presente en el podio de una etapa del Tour de Francia, consiguiendo el tercer puesto de la clasificación general, rebasando a Evenepoel gracias a una bonificación de cuatro segundos por el tercer lugar que obtuvo en la jornada de este 9 de julio.

Asimismo, el originario de Baja California se colocó en la cima de la clasificación de los jóvenes. Aunque terminó con el mismo tiempo que Paul Seixas y Juan Ayuso, la bonificación también lo hizo ser el número uno en este ranking.

¿Cuándo y a qué hora fue la etapa 7 del Tour de Francia 2026?

El Tour de Francia continua con la etapa 7 este viernes 10 de julio, en la que se recorren175.1 kilómetros y está programada la llegada de los competidores a Bordeaux.

La salida del mexicano está programada a la 1:15 p. m., hora de Francia, por lo que en México la carrera de Del Toro inicia a las 05:15 horas de la mañana.

Esta etapa se mencionó que contaba con cerca de 850 metros de desnivel positivo, lo que se podía traducir como una ventaja para los velocistas.

Asimismo, el término de la carrera dependerá de la velocidad de los ciclistas, pero se estima que sea entre las 09:13 y las 09:35 horas, tiempo de México.

El Tour de Francia consta de 21 etapas y la transmisión corrie a cargo de ESPN y a través del sistema de streaming de Disney+.

¿Quién es Isaac del Toro?

Isaac del Toro es un ciclista originario de Baja California, nacido en noviembre de 2003, que desde muy temprana edad mostró un gran gusto por el ciclismo de montaña y las carreras de carretera, afición en la que fue apoyado por sus padres.

El joven mexicano recientemente se consagró como el ganador del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 y también es reconocido por su gran desempeño en el Giro de Italia 2025. Además, consiguió dos podios en el Tour de Francia 2026, en las etapas 2 y 6.

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