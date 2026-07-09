Senadora Celeste Amarilla vuelve a atacar a Mbappé y revive la polémica por sus comentarios

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Celeste Amarilla no deja a Mbappé. Foto: AFP

La senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a encender la controversia tras lanzar un nuevo comentario contra el delantero francés Kylian Mbappé durante una sesión del Senado de Paraguay, justo unos días después del intercambio de declaraciones que ambos protagonizaron tras la eliminación de la selección guaraní en el Mundial 2026.

Durante su intervención, la legisladora defendió al portero Orlando Gill y criticó la actitud del atacante francés al finalizar el encuentro entre ambas selecciones.

“Cuando Orlando Gill, un niño que seguramente por primera vez pisaba un Mundial, por primera vez Europa, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo y este (palabras altisonantes) le niega la mano y le grita en la cara, eso no es francés, eso no hubiera hecho un francés nunca”, expresó.

⚡️ #AHORA | La senadora del Paraguay, Celeste Amarilla, llamó hijo de puta a Kylian Mbappé. pic.twitter.com/SyqinFch9I — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 8, 2026

El video del momento comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con críticas hacia la legisladora.

Entre los comentarios que se viralizaron destacan:

“Ay qué vergüenza. ¿Esta señora no tiene familia, amigos, colegas, un jefe que la detenga?…”

“No da brazo a torcer la paraguaya”.

“Si le dan cuerda esta señora va a seguir con su círculo vicioso”.

“¿Esta señora aún no termina de hacer su show?”.

“Señora, no le dio la gana de saludar; usted es una racista”.

¿Cómo inició la confrontación entre Celeste Amarilla y Mbappé?

La controversia comenzó después de la eliminación de Paraguay en el Mundial 2026, cuando Amarilla publicó en su cuenta de X diversos mensajes dirigidos a Kylian Mbappé.

En sus publicaciones utilizó expresiones de carácter racista y cuestionó que Orlando Gill no respondiera al comportamiento del futbolista francés tras el partido.

Las publicaciones fueron ampliamente criticadas por aficionados e internautas, quienes señalaron que promovían un discurso discriminatorio.

Mbappé respondió a las publicaciones

El delantero francés respondió en redes sociales y aseguró que las declaraciones de la senadora no representaban al pueblo paraguayo y defendió el desempeño de la selección sudamericana durante el Mundial.

“Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”. Kylian Mbappé

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Las declaraciones del jugador fueron respaldadas por la Federación Francesa de Futbol, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, que también fijaron su postura sobre el caso.

La senadora exigió una disculpa

Lejos de dar por terminado el conflicto, Amarilla declaró el pasado 7 de julio que Mbappé debía ofrecerle una disculpa pública e incluso planteó la posibilidad de emprender acciones legales.

“Sus ataques constituyen violencia de género pura y dura contra una mujer política que alcanzó su posición a través del voto popular de su pueblo”, afirmó.

🇵🇾🇫🇷 | MUNDIAL 2026: Celeste Amarilla tras la controversia por sus declaraciones sobre Kylian Mbappé: “Vengo de una generación donde llamar a alguien ‘pequeño mierda negro’ era común.



Cuidado con los paraguayos. Metimos a Dinho tras las rejas por corrupción.



No me subestimes,… pic.twitter.com/O2EmtoCAix — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 7, 2026

Las nuevas declaraciones de la legisladora volvieron a generar reacciones entre usuarios de redes sociales, especialmente entre aficionados franceses, quienes cuestionaron nuevamente su postura.

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