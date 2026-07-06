Haaland, el vikingo que llevó a Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026 y eliminó a Brasil

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Haaland llevó a Noruega a los 4tos del Mundial. Foto: Getty

La histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer a Brasil estuvo acompañada por los elogios de sus propios compañeros hacia Erling Haaland. Por ello, lo describieron como un futbolista capaz de cambiar el rumbo de cualquier encuentro.

Tras el triunfo, el delantero y el resto del plantel celebraron un resultado inédito para el fútbol noruego. Además, el portero Orjan Nyland destacó el trabajo colectivo del equipo y reveló cómo la preparación mental fue clave para detener un penal durante el partido.

Haaland recibe elogios tras el triunfo de Noruega sobre Brasil

El extremo Andreas Schjelderup aseguró que contar con Erling Haaland representa una ventaja para cualquier partido y afirmó que toda Noruega disfruta tener a un jugador de ese nivel.

Solo tienes que apostar por él, ya sabes que marcará. No hay mucho más que decir, es así de bueno.

El futbolista del Benfica agregó que el delantero pertenece a todo el país por lo que representa para la selección.

Estamos muy felices de que sea noruego y juegue con nosotros. Me quedo sin palabras para describirle.

Schjelderup también calificó como un sueño la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, al recordar que sus padres estuvieron presentes cuando Noruega enfrentó a Brasil en la Copa del Mundo de 1998.

Nyland destaca la preparación mental tras atajar un penal

El portero Orjan Nyland, quien detuvo un penal a Bruno Guimarães durante el encuentro, aseguró que se trata del partido más importante de su carrera.

El arquero explicó que lleva más de una década trabajando con el psicólogo deportivo Geir Jordet, con quien sostuvo una sesión previa al partido para preparar ese tipo de situaciones.

Todos nos ayudaron y me ayudaron a pararlo. El mérito es de todos ellos.

Nyland también destacó que el equipo supo aprovechar sus oportunidades frente a una selección con gran calidad ofensiva y expresó su deseo de que la histórica victoria inspire a niños y jóvenes noruegos a perseguir sus sueños en el fútbol.

Ahora, tras la exhibición de Haaland, Noruega enfrentará los cuartos de final del Mundial 2026 ante Noruega.

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