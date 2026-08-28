Rafa Márquez confirma cuerpo técnico de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030

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Rafa Márquez confirma su cuerto técnico. Foto: AFP/Shutterstock

La Federación Mexicana de Futbol hizo oficiales los nombres de los integrantes del equipo que trabajará con Rafa Márquez durante el proceso rumbo al Mundial de 2030 de la Selección Mexicana, durante este viernes 28 de agosto.

Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma serán los auxiliares técnicos de Márquez, mientras que Xabier Mancisidor estará encargado de los porteros y Pol Lorente continuará como preparador físico.

De acuerdo con el comunicado de la Selección Mexicana, el nuevo cuerpo técnico reúne experiencia internacional, especialización y continuidad, con integrantes que han trabajado en competencias como Copas del Mundo, Champions League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A y Eredivisie.

Juan Manuel Lillo, el hombre de confianza de Pep Guardiola

Uno de los nombres con mayor experiencia en los banquillos es Juan Manuel Lillo, quien comenzó su carrera como entrenador desde muy joven.

El español consiguió dos ascensos consecutivos con la UD Salamanca y, a los 29 años, se convirtió en el técnico más joven en dirigir un partido de LaLiga en aquel momento.

Su trayectoria incluye equipos de España, México, Colombia, Japón, China y Qatar. En el futbol mexicano dirigió a Dorados de Sinaloa, donde coincidió con Pep Guardiola durante la última etapa del español como futbolista.

Años después, ambos volvieron a trabajar juntos en el Manchester City, donde Lillo fue auxiliar de Guardiola en distintas etapas y formó parte de equipos que conquistaron títulos de Premier League, Copa de la Liga y Community Shield.

Ahora, el entrenador español trasladará esa experiencia al proyecto de Rafael Márquez con la Selección Mexicana.

Andrés Guardado regresa al Tricolor, ahora como auxiliar

La incorporación de Andrés Guardado es uno de los elementos más destacados del nuevo cuerpo técnico.

El exmediocampista disputó cinco Mundiales con México y terminó su carrera como el futbolista con más partidos en la historia de la Selección Nacional, con 182 apariciones.

Guardado y Rafael Márquez compartieron cuatro Mundiales, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Entre ambos suman diez participaciones mundialistas y 32 partidos en la máxima competencia de selecciones.

Después de retirarse como futbolista, Guardado comenzó en 2025 su preparación como entrenador dentro de las categorías juveniles del Betis. Ahora dará el siguiente paso en su carrera desde el banquillo de la Selección Mexicana.

Vidal Paloma aportará metodología y análisis táctico

Vidal Paloma será el tercer auxiliar técnico de Rafael Márquez. Su trayectoria está relacionada con la formación de entrenadores, la técnica, la táctica y el análisis del juego.

También ha participado como instructor en programas internacionales vinculados con la Real Federación Española de Futbol y el Programa Forward de la FIFA.

Además, Paloma ya tiene una relación profesional previa con Márquez, por lo que será uno de los perfiles encargados de llevar la metodología del entrenador mexicano al trabajo cotidiano de la Selección.

Xabier Mancisidor estará a cargo de los porteros

La preparación de los guardametas quedará en manos de Xabier Mancisidor, quien cuenta con una amplia experiencia en el futbol europeo.

El español trabajó durante 11 años en la Real Sociedad y posteriormente formó parte de los cuerpos técnicos de Manuel Pellegrini en Real Madrid, Málaga y Manchester City.

Mancisidor llegó al conjunto inglés en 2013 y permaneció durante 13 temporadas, incluida toda la etapa de Pep Guardiola. En ese periodo trabajó con porteros como Claudio Bravo, Ederson y Stefan Ortega, además de participar en equipos que conquistaron títulos como la Premier League y la Champions League.

Pol Lorente dará continuidad al trabajo físico

Pol Lorente será el encargado de la preparación física y representa uno de los elementos de continuidad respecto al proceso anterior.

El preparador físico se incorporó a la Selección Mexicana en 2024 como parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre.

Su relación profesional con Aguirre comenzó en la selección de Egipto en 2018 y continuó en Leganés, Monterrey y Mallorca. Ahora permanecerá en el Tricolor durante la nueva etapa encabezada por Rafael Márquez.

¿Cuándo debuta Rafael Márquez con la Selección Mexicana?

El debut de Rafael Márquez al frente del Tricolor está programado para septiembre, durante una gira de cuatro partidos de preparación en Estados Unidos.

Estos son los primeros encuentros de la nueva etapa:

26 de septiembre: México vs Colombia, en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

29 de septiembre: México vs Perú, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

3 de octubre:México vs Estados Unidos, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

6 de octubre: México vs Chile, en el Memorial Coliseum de Los Angeles.

Con este equipo, Rafael Márquez comenzará formalmente el proyecto de la Selección Mexicana después de la Justa Mundialista de 2026 y tendrá como objetivo construir el camino hacia el Mundial de 2030.

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