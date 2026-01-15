Renata Zarazúa debutará en el Australian Open 2026 y podría enfrentarse a la número 2 del mundo
Renata Zarazúa, tenista mexicana de 28 años, afrontará el décimo Australian Open de su carrera luego de un proceso de preparación marcado por las quemaduras solares que sufrió en el torneo de Hobart, reviviendo las críticas al Abierto de Australia por las severas condiciones climáticas en las que se disputa.
La mexicana buscará hacer historia en el torneo Grand Slam luego de convertirse en la primera mexicana en ganarle a una tenista Top 10 en el US Open de 2025 tras vencer a la local Madison Keys.
Renata Zarazúa debutará en el Australian Open 2026
La Ronda de 128 verá el debut de Renata Zarazúa en el Australian Open 2026 contra la checa Marie Bouzkova, quien se encuentra en el lugar 45 del ranking mundial, según la Women’s Tennis Association (WTA).
Fecha y hora del debut de Renata Zarazúa en el Abierto de Australia 2026
- ¿Cuándo? Sábado 17 de enero de 2026
- ¿A qué hora? 18:30 horas (tiempo del centro de México)
- Los horarios pueden ajustarse
- ¿Dónde verlo? *Por confirmar
La mexicana llega como la número 80 del ranking de la WTA, por lo que no llega como favorita a su primer duelo del año dentro de un torneo Grand Slam.
Cabe destacar que Zarazúa y Bouzkova ya se enfrentaron en el WTA Madrid 2025 cuando la checa se impuso por marcador de 2-6, 6-4 y 1-6 en un duelo que duró dos horas con 44 minutos.
La mexicana buscará revancha; sin embargo, en caso de avanzar, se enfrentará a la elite del tenis mundial muy pronto.
Iga Swiatek, en el camino de Renata Zarazúa para el Abierto de Australia
Los cruces del Australian Open 2026 dejaron a Renata Zarazúa en la misma llave de Iga Swiatek, número 2 del mundo y una de las grandes favoritas para ganar el torneo.
La polaca se enfrentará a la china Ye Yuan en la Ronda de 128, por lo que luce probable que avance a la Ronda de 64 y se enfrente a la ganadora del duelo entre Zarazúa y Bouzkova.
Cabe destacar que la mexicana tiene experiencia venciendo a competidoras del Top 10 en torneos Grand Slam, pues venció a Madison Keys en el US Open 2025, en uno de los resultados más sorpresivos del torneo.
¿Cómo llega la mexicana al Australian Open 2026?
Renata Zarazúa disputó el torneo de Hobart en Australia como parte de su preparación para el Australian Open 2026 y disputó dos rondas en total.
En su debut, dentro de la ronda de 32, venció a la estadounidense Hailey Baptiste por marcador de 6(5)-7(7), 6-3 y 6-3.
Posteriormente, en la ronda de 16, sufrió una derrota definitiva ante la estadounidense Iva Jovic por marcador de 6-1 y 6-2.
Sin embargo, el torneo de Hobart le sirvió a la mexicana para adaptarse a las condiciones climáticas de Australia, marcadas por las altas temperaturas.
Renata Zarazúa revive el debate por el calor de Australia
Este martes 13 de enero, Renata Zarazúa compartió una fotografía antes de su duelo de octavos de final en Hobart ante la estadounidense Iva Jovic, mostrando las severas quemaduras que ha sufrido en Australia como efecto del sol.
“El sol de Australia no es una broma”.Renata Zarazúa
Unas horas más tarde, la tenista mexicana subió otra historia de Instagram, en la que mostró una disminución del enrojecimiento y agradeció los remedios que le compartieron.
“¡Gracias por sus consejos! Ya se mejoró todo”, escribió sobre la fotografía en la que se nota una clara mejoría de las quemaduras solares.
Las imágenes de Renata Zarazúa han servido para dimensionar las condiciones climáticas en las que tenistas como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner competirán durante el próximo Australian Open 2026.
En 2014, Novak Djokovic rompió un huevo sobre la cancha y en instantes se cocinó, mientras que Jo-Wilfried Tsonga replicó esto, pero sobre una sartén.
El mismo año que Djokovic y Tsonga frieron huevos, Frank Dancevic se desplomó en la cancha durante un partido.
El año pasado, un recogepelotas y Jannick Sinner comenzó a temblar por las altas temperaturas.
Cabe destacar que el 18 de enero, día en que comienza oficialmente el Abierto de Australia, se pronostica una temperatura máxima de 27 grados centígrados (°C).
