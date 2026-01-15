Renata Zarazúa debutará en el Australian Open 2026 y podría enfrentarse a la número 2 del mundo

Fecha y hora del debut de Renata Zarazúa en el Abierto de Australia 2026

¿Cuándo? Sábado 17 de enero de 2026

Sábado 17 de enero de 2026 ¿A qué hora? 18:30 horas (tiempo del centro de México) Los horarios pueden ajustarse

18:30 horas (tiempo del centro de México) ¿Dónde verlo? *Por confirmar

La mexicana llega como la número 80 del ranking de la WTA, por lo que no llega como favorita a su primer duelo del año dentro de un torneo Grand Slam.

Cabe destacar que Zarazúa y Bouzkova ya se enfrentaron en el WTA Madrid 2025 cuando la checa se impuso por marcador de 2-6, 6-4 y 1-6 en un duelo que duró dos horas con 44 minutos.

La mexicana buscará revancha; sin embargo, en caso de avanzar, se enfrentará a la elite del tenis mundial muy pronto.

Iga Swiatek, en el camino de Renata Zarazúa para el Abierto de Australia

Los cruces del Australian Open 2026 dejaron a Renata Zarazúa en la misma llave de Iga Swiatek, número 2 del mundo y una de las grandes favoritas para ganar el torneo.

La polaca se enfrentará a la china Ye Yuan en la Ronda de 128, por lo que luce probable que avance a la Ronda de 64 y se enfrente a la ganadora del duelo entre Zarazúa y Bouzkova.

Cabe destacar que la mexicana tiene experiencia venciendo a competidoras del Top 10 en torneos Grand Slam, pues venció a Madison Keys en el US Open 2025, en uno de los resultados más sorpresivos del torneo.

¿Cómo llega la mexicana al Australian Open 2026?

Renata Zarazúa disputó el torneo de Hobart en Australia como parte de su preparación para el Australian Open 2026 y disputó dos rondas en total.

En su debut, dentro de la ronda de 32, venció a la estadounidense Hailey Baptiste por marcador de 6(5)-7(7), 6-3 y 6-3.

Posteriormente, en la ronda de 16, sufrió una derrota definitiva ante la estadounidense Iva Jovic por marcador de 6-1 y 6-2.

Sin embargo, el torneo de Hobart le sirvió a la mexicana para adaptarse a las condiciones climáticas de Australia, marcadas por las altas temperaturas.

Renata Zarazúa revive el debate por el calor de Australia

Este martes 13 de enero, Renata Zarazúa compartió una fotografía antes de su duelo de octavos de final en Hobart ante la estadounidense Iva Jovic, mostrando las severas quemaduras que ha sufrido en Australia como efecto del sol.